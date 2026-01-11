A tajvani Nemzetbiztonsági Hivatal parlamenti jelentése szerint a hadgyakorlat egyértelmű politikai üzenetet hordoz, és tovább növeli a térségben lappangó konfliktus kockázatát. Kína nemcsak katonai nyomással próbálja sarokba szorítani Tajvant, hanem egyre erősebb „hibrid” eszközökkel is – gazdasági és információs nyomásgyakorlással – igyekszik gyengíteni a sziget ellenállását és elbizonytalanítani a demokratikus támogatókat. Tajvani elemzők szerint a mostani művelet összetettségében és kiterjedésében a 2022-es Pelosi-látogatás utáni időszak legjelentősebb erődemonstrációja volt – írja a Reuters.
Küszöbön egy újabb konfliktus, fokozódik a feszültség két ország között
Tajvan körül ismét drámai mértékben fokozódik a feszültség. A sziget biztonsági szolgálatai szerint a Kína által a múlt héten végrehajtott „Justice Mission 2025” hadgyakorlat célja kettős volt: egyrészt a Tajvant támogató nemzetközi fellépés – különösen az Egyesült Államok és Japán – visszaszorítása, másrészt a kínai belpolitikai és gazdasági nehézségekről való figyelemelterelés. A Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) több tucat rakétát lőtt ki a sziget irányába, hadihajókat és repülőgépeket csoportosított a térségbe, ami járattörlésekhez, a hajózási útvonalak megzavarásához és széleskörű regionális aggodalomhoz vezetett.
Tajpej mindeközben „irracionális provokációnak” minősítette a műveletet, amely nemcsak a katonai egyensúlyt veszélyezteti, hanem a polgári közlekedést, az élet- és vagyonbiztonságot is. Lai Csing-te elnök hangsúlyozta: Tajvan eltökélt szándéka megvédeni szuverenitását, és semmilyen fenyegetés nem ingathatja meg ebben – írja a Defense News.
Trump Hsziről és Tajvanról: „Ő dönti el, mit lép”
A feszültség Washingtonban is erős visszhangra talált. Trump elnök csütörtökön úgy fogalmazott, hogy kínai hivatali partnerének, Hszi Csin-pingnek magának kell eldöntenie, bevet-e katonai erőt Tajvan ellen. A The New York Timesnak adott interjúban Trump arról beszélt, hogy Hszi Tajvant „Kína részének tekinti, és rajta múlik, mit tesz majd”.
Elmondtam neki, hogy nagyon nem örülnék, ha erre vállalkozna, és nem gondolom, hogy megtenné. Remélem, nem is fogja
– mondta Trump, néhány nappal azután, hogy az Egyesült Államok elfogta a venezuelai rezsim vezetőjét, Nicolás Madurót.
Majd hozzátette:
Lehet, hogy akkor megteszi, ha már más lesz az elnök, de nem hiszem, hogy megtenné, amíg én vagyok hivatalban.
Trump szerint Maduro elfogása azért történt, mert annak előtte „valódi fenyegetés jelei” mutatkoztak – szerinte azonban a Kína–Tajvan helyzet egyáltalán nem hasonlítható ehhez – írja a The Hill.
Egyes kínai online felhasználók azonban villámgyors, venezuelai mintára végrehajtott akciót sürgetnek Tajvan vezetőinek elfogására, de szakértők szerint ez teljesen irreális. A kínai hadsereg még nem rendelkezik azokkal a tapasztalatokkal és összehangolt képességekkel, amelyek egy ilyen bonyolult művelethez szükségesek lennének – állítják.
A venezuelai Maduro-elfogás példája ugyan sok kínai felhasználót lelkesít, ám az amerikai akció épp azt mutatta meg, hogy Washington rendkívül fejlett, összehangolt katonai képességekkel rendelkezik – szemben a PLA jelenlegi hiányosságaival az összhaderőnemi és elektronikai hadviselés terén.
Nemzetközi reakciók és Tajvan figyelmeztetése
Az amerikai kongresszus Kínával foglalkozó különbizottsága szintén határozottan elítélte a kínai erődemonstrációt. Szerintük Peking a térség demokratikus rendben működő országait akarja megfélemlíteni, és agresszív hadgyakorlataival próbálja átalakítani az indo–csendes-óceáni térség erőegyensúlyát. A bizottság közölte: az Egyesült Államok továbbra is Tajvan mellett áll, partnereivel közösen fenntartja a szabad és stabil régiót.
Egy magas rangú tajvani biztonsági tisztviselő szerint a helyzet rendkívül törékeny:
Nem akarjuk alábecsülni Kínát, de nincs szándékunk meghátrálni sem. Egyetlen félreértett katonai jel is elég lehet ahhoz, hogy a térség a világ következő konfliktus-zónájává váljon.
Borítókép: „Just Mission-2025” katonai gyakorlatok (Fotó: AFP)
