Küszöbön egy újabb konfliktus, fokozódik a feszültség két ország között

Tajpej mindeközben „irracionális provokációnak” minősítette a műveletet, amely nemcsak a katonai egyensúlyt veszélyezteti, hanem a polgári közlekedést, az élet- és vagyonbiztonságot is. Lai Csing-te elnök hangsúlyozta: Tajvan eltökélt szándéka megvédeni szuverenitását, és semmilyen fenyegetés nem ingathatja meg ebben – írja a Defense News.

Trump Hsziről és Tajvanról: „Ő dönti el, mit lép”

A feszültség Washingtonban is erős visszhangra talált. Trump elnök csütörtökön úgy fogalmazott, hogy kínai hivatali partnerének, Hszi Csin-pingnek magának kell eldöntenie, bevet-e katonai erőt Tajvan ellen. A The New York Timesnak adott interjúban Trump arról beszélt, hogy Hszi Tajvant „Kína részének tekinti, és rajta múlik, mit tesz majd”.

Elmondtam neki, hogy nagyon nem örülnék, ha erre vállalkozna, és nem gondolom, hogy megtenné. Remélem, nem is fogja

– mondta Trump, néhány nappal azután, hogy az Egyesült Államok elfogta a venezuelai rezsim vezetőjét, Nicolás Madurót.

Majd hozzátette:

Lehet, hogy akkor megteszi, ha már más lesz az elnök, de nem hiszem, hogy megtenné, amíg én vagyok hivatalban.

Trump szerint Maduro elfogása azért történt, mert annak előtte „valódi fenyegetés jelei” mutatkoztak – szerinte azonban a Kína–Tajvan helyzet egyáltalán nem hasonlítható ehhez – írja a The Hill.

Donald Trump says it is “up to” Chinese President Xi Jinping whether China takes over Taiwan.



“He (Xi) considers it to be a part of China, and that’s up to him what he’s going to be doing,” Trump told The New York Times. “But I’ve expressed to him that I would be very unhappy if… pic.twitter.com/Rg2fxEwssc — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 8, 2026

Egyes kínai online felhasználók azonban villámgyors, venezuelai mintára végrehajtott akciót sürgetnek Tajvan vezetőinek elfogására, de szakértők szerint ez teljesen irreális. A kínai hadsereg még nem rendelkezik azokkal a tapasztalatokkal és összehangolt képességekkel, amelyek egy ilyen bonyolult művelethez szükségesek lennének – állítják.