Hétfőig bezárólag idén hivatalos tajvani adatok szerint 3570 különböző típusú kínai katonai repülőgépet észleltek Tajvan térségében – derül ki a tajvani parlament nemzetbiztonsági hivatalának (NSB) szerdán közzétett jelentéséből. A jelentés szerint ez jelentősen meghaladja a 2024 egészében regisztrált 3070 esetet. A szerdán benyújtott jelentés nem tartalmazza azt a kilenc, a Kínai Népi Felszabadító Hadsereghez tartozó katonai repülőgépet, amely a szerda reggel hat órát megelőző 24 órában hajtott végre műveleteket Tajvan térségében. Korábbi, idekapcsolódó konfliktusokról előző cikkünkben már beszámoltunk.
Tajvan körül egyre nagyobb a feszültség
A tajvani nemzetbiztonsági hivatal jelentése szerint idén már 3570 kínai katonai repülőgépet észleltek a sziget térségében, ami meghaladja a tavalyi teljes évi adatot. Több alkalommal kínai hadihajók közös harci járőrözéseket is végrehajtottak, miközben nőtt a feszültség a Tajvani-szorosban és a sziget környezetében. Kína legújabb repülőgép-hordozója, a Fucsien is áthaladt a szoroson, amelyet Tajvan folyamatos megfigyelés alatt tartott. Peking továbbra is saját területének tekinti Tajvant, és nem zárja ki az erő alkalmazását sem.
Az NSB közlése szerint ezek közül öt belépett a sziget légvédelmi azonosítási zónájába (ADIZ). Az ADIZ olyan, Tajvan által kijelölt terület, ahol a kormány igényt tart a légi járművek azonosítására, helymeghatározására és ellenőrzésére, annak ellenére, hogy a zóna nem része a sziget légterének. Caj Ming-jen, az NSB igazgatója a parlamentben közölte, hogy idén 39 alkalommal hajtottak végre kínai hadihajók úgynevezett „közös harci járőrözést”.
Az NSB jelentése szerint a Tajvani-szorosban, valamint a sziget keleti és déli térségében is nőtt a feszültség.
További Külföld híreink
A járőrözések célja a Tajvani-szorosban alkalmazott készültségi és reagálási minták tesztelése volt. A tajvani védelmi minisztérium szerdán közölte, hogy Kína legújabb repülőgép-hordozója, a Fucsien egy nappal korábban áthaladt a Tajvani-szoroson, miközben Tajpej folyamatos megfigyelés alatt tartotta a hadihajót. A minisztérium egy dátum nélküli légi felvételt is közzétett az egységről.
A helyi sajtó szerint pedig ez volt az első alkalom, hogy a sziget hadserege a novemberi hadrendbe állítása óta észlelte a hordozót a szorosban.
További Külföld híreink
Tajvan szigorúan ellenőrzi területi vizeit és légterét, miután a pekingi kormány többször is egyértelművé tette: saját részének tekinti az 1949 óta önálló kormánnyal rendelkező szigetet, és soha nem zárta ki, hogy az újraegyesítést akár erő alkalmazásával is megkísérelje.
Borítókép: Kína legújabb repülőgép-hordozója a Fucsien (Fotó:AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor a főszereplő + videó
Bart De Wever a teraszról kiabált le az újságíróknak.
Így kevernék bele a háborúba Európát a nyugat-európai politikusok
Szerintük az anyáknak hozzá kellene szokniuk gyermekeik elvesztésének gondolatához.
Deutsch Tamás: Az EP Magyarországot támadó vitája a 2026-os választásokba való legdurvább beavatkozás tipikus esete
A jogállamiság egy „gumikategória” a jogi objektivitás szempontjából.
Rákapott a bűnözésre a világhírű iszákos mosómedve + videó
Már három betörésen van túl az állat.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor a főszereplő + videó
Bart De Wever a teraszról kiabált le az újságíróknak.
Így kevernék bele a háborúba Európát a nyugat-európai politikusok
Szerintük az anyáknak hozzá kellene szokniuk gyermekeik elvesztésének gondolatához.
Deutsch Tamás: Az EP Magyarországot támadó vitája a 2026-os választásokba való legdurvább beavatkozás tipikus esete
A jogállamiság egy „gumikategória” a jogi objektivitás szempontjából.
Rákapott a bűnözésre a világhírű iszákos mosómedve + videó
Már három betörésen van túl az állat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!