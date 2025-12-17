Tajvan körül egyre nagyobb a feszültség

Az NSB közlése szerint ezek közül öt belépett a sziget légvédelmi azonosítási zónájába (ADIZ). Az ADIZ olyan, Tajvan által kijelölt terület, ahol a kormány igényt tart a légi járművek azonosítására, helymeghatározására és ellenőrzésére, annak ellenére, hogy a zóna nem része a sziget légterének. Caj Ming-jen, az NSB igazgatója a parlamentben közölte, hogy idén 39 alkalommal hajtottak végre kínai hadihajók úgynevezett „közös harci járőrözést”.

Az NSB jelentése szerint a Tajvani-szorosban, valamint a sziget keleti és déli térségében is nőtt a feszültség.