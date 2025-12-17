tajvankatonai repülőgépfucsienKínai Népköztársaság

Tajvan körül egyre nagyobb a feszültség

A tajvani nemzetbiztonsági hivatal jelentése szerint idén már 3570 kínai katonai repülőgépet észleltek a sziget térségében, ami meghaladja a tavalyi teljes évi adatot. Több alkalommal kínai hadihajók közös harci járőrözéseket is végrehajtottak, miközben nőtt a feszültség a Tajvani-szorosban és a sziget környezetében. Kína legújabb repülőgép-hordozója, a Fucsien is áthaladt a szoroson, amelyet Tajvan folyamatos megfigyelés alatt tartott. Peking továbbra is saját területének tekinti Tajvant, és nem zárja ki az erő alkalmazását sem.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 23:20
Kína legújabb repülőgép-hordozója a Fucsien
Kína legújabb repülőgép-hordozója a Fucsien Fotó: LI TANG Forrás: XINHUA
Hétfőig bezárólag idén hivatalos tajvani adatok szerint 3570 különböző típusú kínai katonai repülőgépet észleltek Tajvan térségében – derül ki a tajvani parlament nemzetbiztonsági hivatalának (NSB) szerdán közzétett jelentéséből. A jelentés szerint ez jelentősen meghaladja a 2024 egészében regisztrált 3070 esetet. A szerdán benyújtott jelentés nem tartalmazza azt a kilenc, a Kínai Népi Felszabadító Hadsereghez tartozó katonai repülőgépet, amely a szerda reggel hat órát megelőző 24 órában hajtott végre műveleteket Tajvan térségében. Korábbi, idekapcsolódó konfliktusokról előző cikkünkben már beszámoltunk.

3570 különböző típusú kínai katonai repülőgépet észleltek Tajvan térségében.
3570 különböző típusú kínai katonai repülőgépet észleltek Tajvan térségében. Fotó: AFP

Az NSB közlése szerint ezek közül öt belépett a sziget légvédelmi azonosítási zónájába (ADIZ). Az ADIZ olyan, Tajvan által kijelölt terület, ahol a kormány igényt tart a légi járművek azonosítására, helymeghatározására és ellenőrzésére, annak ellenére, hogy a zóna nem része a sziget légterének. Caj Ming-jen, az NSB igazgatója a parlamentben közölte, hogy idén 39 alkalommal hajtottak végre kínai hadihajók úgynevezett „közös harci járőrözést”.

Az NSB jelentése szerint a Tajvani-szorosban, valamint a sziget keleti és déli térségében is nőtt a feszültség.

A járőrözések célja a Tajvani-szorosban alkalmazott készültségi és reagálási minták tesztelése volt. A tajvani védelmi minisztérium szerdán közölte, hogy Kína legújabb repülőgép-hordozója, a Fucsien egy nappal korábban áthaladt a Tajvani-szoroson, miközben Tajpej folyamatos megfigyelés alatt tartotta a hadihajót. A minisztérium egy dátum nélküli légi felvételt is közzétett az egységről. 

A helyi sajtó szerint pedig ez volt az első alkalom, hogy a sziget hadserege a novemberi hadrendbe állítása óta észlelte a hordozót a szorosban.

Tajvan szigorúan ellenőrzi területi vizeit és légterét, miután a pekingi kormány többször is egyértelművé tette: saját részének tekinti az 1949 óta önálló kormánnyal rendelkező szigetet, és soha nem zárta ki, hogy az újraegyesítést akár erő alkalmazásával is megkísérelje.

Borítókép: Kína legújabb repülőgép-hordozója a Fucsien (Fotó:AFP)

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

