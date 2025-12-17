A brit vezérkari főnök háborúba szólít

Rendkívüli

A háborús helyzet teljesen kicsúszott az irányítás alól. Már hallhattunk meredek kijelentéseket a francia vezérkari főnöktől és a NATO-főtitkártól, most pedig a brit vezérkari főnök beszélt arról, hogy egyre több családnak kell szembesülnie a nemzetért hozott áldozatok valóságával. Szerinte a társadalom széles rétegeinek aktívan részt kell venniük a nemzet építésében és a szolgálatban.

Brit katona Forrás: AFP
Richard Knighton légimarsall, a brit védelmi vezérkar vezetője sürgette Nagy-Britannia védelmi képességeinek gyors megerősítését az orosz fenyegetés miatt. Hangsúlyozta, hogy a konfliktusok kockázata emelkedik, ezért a társadalomnak, az iparnak és a kormánynak is hatékonyabban kell reagálnia.

A brit vezérkari főnök szerint több családnak kell majd megértenie a személyes áldozat fontosságát Fotó: AFP

Richard Knighton brit vezérkari főnök fegyverkezésről és sorozásról vízionál

Előadásában kiemelte, hogy Oroszország célja a NATO megkérdőjelezése és gyengítése. A szövetségesek egyre jobban felismerik Moszkva növekvő kockázatát, miközben Európa próbálja kompenzálni az Egyesült Államok esetleges visszavonulását. Donald Trump álláspontja szerint a kontinensnek nagyobb szerepet kell vállalnia a NATO hagyományos védelmében. 

Knighton szerint véget kell vetni a fegyveres erők „kivéreztetésének”, és Nagy-Britanniának ismét vezető szerepet kell vállalnia a NATO-ban.

Ez magában foglalja az új technológiák fejlesztésének felgyorsítását és harci rendszerekbe történő integrálását. Beszédében kiemelte a társadalmi felelősségvállalás jelentőségét, hangsúlyozva, hogy mindenki hozzájárulhat a nemzet biztonságához. Több családnak kell majd megértenie a személyes áldozat fontosságát. 

A brit vezérkari főnök nyilatkozatáról teljes terjedelmében az Origo cikkében olvashat.

Borítókép: Brit katona (Fotó: AFP)

