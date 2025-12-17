Richard Knighton légimarsall, a brit védelmi vezérkar vezetője sürgette Nagy-Britannia védelmi képességeinek gyors megerősítését az orosz fenyegetés miatt. Hangsúlyozta, hogy a konfliktusok kockázata emelkedik, ezért a társadalomnak, az iparnak és a kormánynak is hatékonyabban kell reagálnia.
A brit vezérkari főnök háborúba szólít
A háborús helyzet teljesen kicsúszott az irányítás alól. Már hallhattunk meredek kijelentéseket a francia vezérkari főnöktől és a NATO-főtitkártól, most pedig a brit vezérkari főnök beszélt arról, hogy egyre több családnak kell szembesülnie a nemzetért hozott áldozatok valóságával. Szerinte a társadalom széles rétegeinek aktívan részt kell venniük a nemzet építésében és a szolgálatban.
Richard Knighton brit vezérkari főnök fegyverkezésről és sorozásról vízionál
Előadásában kiemelte, hogy Oroszország célja a NATO megkérdőjelezése és gyengítése. A szövetségesek egyre jobban felismerik Moszkva növekvő kockázatát, miközben Európa próbálja kompenzálni az Egyesült Államok esetleges visszavonulását. Donald Trump álláspontja szerint a kontinensnek nagyobb szerepet kell vállalnia a NATO hagyományos védelmében.
Knighton szerint véget kell vetni a fegyveres erők „kivéreztetésének”, és Nagy-Britanniának ismét vezető szerepet kell vállalnia a NATO-ban.
Ez magában foglalja az új technológiák fejlesztésének felgyorsítását és harci rendszerekbe történő integrálását. Beszédében kiemelte a társadalmi felelősségvállalás jelentőségét, hangsúlyozva, hogy mindenki hozzájárulhat a nemzet biztonságához. Több családnak kell majd megértenie a személyes áldozat fontosságát.
A brit vezérkari főnök nyilatkozatáról teljes terjedelmében az Origo cikkében olvashat.
Borítókép: Brit katona (Fotó: AFP)
Orbán Viktor Brüsszelben: 1,6 millió magyar üzent nemet a háborús megszorításokra
Orbán Viktor Brüsszelből jelentkezett be.
Több százezer magyar fiatalt büntet az Európai Bizottság
Politikai alapon történik diszkrimináció.
Nem engedhetjük, hogy a háborús logika diktálja Európa jövőjét + videó
„Az európai védelmi ipar megerősítése fontos stratégiai cél, ebben nincs is vita.”
Óriási bejelentés: Putyin szerint felőrlik Ukrajnát az orosz csapatok
Átvették az irányítást.
