Orbán Viktor: Régi baloldal új szereposztásban + videó

A miniszterelnök szerint 2022-höz képest a lényeg nem változott, de a háborúval járó kockázat nagyobb.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 19:29
Orbán Viktor a hétfői nemzetközi sajtótájékoztató egy részletét osztotta meg közöségi oldalán. A felvételen arról beszél, hogy az ellenzéki összefogásban, ha újra is kalibrálták, ugyanazok a tanácsadók, ugyanazok a szakemberek, közgazdászok állnak a háttérben. A miniszterelnök szerint az egyetlen jelentős különbség '22 és a mostani helyzet között, hogy időközben beesett az orosz–ukrán háború, és a Brüsszel-pártiság kiegészült ukránbarátsággal meg háborúpártisággal. 

Budapest, 2026. január 5. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban 2026. január 5-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
 Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart a karmelita kolostorban 2026. január 5-én
(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A lényeget tekintve, gazdaságfilozófia, gazdaságpolitika, gazdasági eszközrendszer szempontjából Orbán Viktor nem lát különbséget 2022 és 2026 között az ellenzéki oldalon. 

A háború az igen, az egy nagy különbség, és az sok mindent megváltoztathat, és miután a másik oldal számára Brüsszel a zsinórmérték, Brüsszel pedig egy hadigazdálkodás és a háború felé halad, a baloldali kormány szükségszerűen Brüsszel-párti és háborúpárti kormány lenne. Nekem ez a nagyon egyszerű leírásom erről a helyzetről

– mondta a miniszterelnök.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix via AFP)


Bayer Zsolt
idezojelekvilágháború

Berlin 80 éve és ma

Bayer Zsolt avatarja

Ma muszlimok tömege imádja Allahot ugyanott.

