Orbán Viktor: Régi baloldal új szereposztásban + videó

Orbán Viktor a hétfői nemzetközi sajtótájékoztató egy részletét osztotta meg közöségi oldalán. A felvételen arról beszél, hogy az ellenzéki összefogásban, ha újra is kalibrálták, ugyanazok a tanácsadók, ugyanazok a szakemberek, közgazdászok állnak a háttérben. A miniszterelnök szerint az egyetlen jelentős különbség '22 és a mostani helyzet között, hogy időközben beesett az orosz–ukrán háború, és a Brüsszel-pártiság kiegészült ukránbarátsággal meg háborúpártisággal.

Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart a karmelita kolostorban 2026. január 5-én

(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A lényeget tekintve, gazdaságfilozófia, gazdaságpolitika, gazdasági eszközrendszer szempontjából Orbán Viktor nem lát különbséget 2022 és 2026 között az ellenzéki oldalon.

A háború az igen, az egy nagy különbség, és az sok mindent megváltoztathat, és miután a másik oldal számára Brüsszel a zsinórmérték, Brüsszel pedig egy hadigazdálkodás és a háború felé halad, a baloldali kormány szükségszerűen Brüsszel-párti és háborúpárti kormány lenne. Nekem ez a nagyon egyszerű leírásom erről a helyzetről

– mondta a miniszterelnök.