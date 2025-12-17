Elvből elutasítom bárminek a támogatását, ami holnap ahhoz vezetne, hogy pénzt juttassanak a háborúra – jelentette ki Robert Fico, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte. A szlovák miniszterelnök leszögezte: az ukrajnai háborúra egy centet sem fog jóváhagyni. Hozzátette: érthetetlen, hogyha valóban a békemegállapodás részét alkotó elképzelés a befagyasztott vagyon felhasználása, akkor azt miért akarják fegyvervásárlásra és így a háború folytatásának támogatására használni.
Pozsony is határozott nemet mond a brüsszeli háborús tervekre
A szlovák miniszterelnök ellenzi, hogy a befagyasztott orosz állami vagyont az ukrajnai háborúra költsék, és az Európai Tanács ülésén sem szavaz sem egy ilyen javaslat, sem más olyan terv mellett, amely a háború támogatásához vezetne – jelentette ki Robert Fico a pozsonyi törvényhozás európai ügyekért felelős bizottságának ülésén szerdán.
Fico elmondta: Szlovákia kész arra, hogy bilaterális alapon segítsen Ukrajnának, például aknamentesítésben vagy hasonló módokon, de nem a konfliktus folytatásának támogatásával. Kijelentette: az Európai Uniónak nincs megoldása a konfliktus rendezésére, az pedig elfogadhatatlan, hogy közös európai terv legyen a háború folytatására.
Robert Fico már a múlt hét folyamán, az Európai Tanács elnökének, António Costának írt levelében egyértelművé tette:
Pozsony nem fog támogatni semmilyen, az ukrán hadikiadások támogatását célzó megoldást, amelyben Szlovákiának is részt kellene vennie.
Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: AFP)
