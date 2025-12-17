A következő napok a háború- és a békepárt összecsapásáról fog szólni

Akik Ukrajnának támogatást akarnak adni, őket nevezzük háborúpártiaknak. Erről beszélt Brüsszel felé Orbán Viktor.
A miniszterelnök hozzátette:
Akik meg nem akarnak ilyet adni, hanem azt mondják, hogy nem kellene semmilyen döntést sem hoznunk most, hanem meg kell várni az amerikai–orosz tárgyalások eredményét, s nekünk csak annyit kellene mondani, hogy támogatjuk az amerikaiak békeerőfeszítését, és addig semmilyen stratégiai döntést ne hozzunk, mert az csak csökkenti az amerikai tárgyalások sikerességének az esélyét. Ilyenek vagyunk például mi, ilyeneket mondunk, azok a békepártiak.
A kormányfő kiemelte Bohár Dániel videójában, hogy az előttünk álló napokban a háború és a békepárt összecsapása történik majd meg, támogassuk-e Ukrajnát a befagyasztott orosz vagyonnal, ha az nem megy, milyen más pénzügyi támogatást adjunk, mit jelent az a következő generációkra nézve, mekkora legyen a nagyságrend, hogyan viszonyuljunk az amerikai béketervhez.
Nagyjából ez a virágcsokor, amiből majd mindenki kihúzza a neki legfontosabb szálakat. Ez fog történni
– zárta gondolatait Orbán Viktor.
Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
