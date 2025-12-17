miniszterelnökbrüsszelorbán viktor

A következő napok a háború- és a békepárt összecsapásáról fog szólni

A magyar miniszterelnök rámutatott, hogy éles különbség van a háború- és a békepárti országok között. Orbán Viktor a sorsdöntő brüsszeli útján kiemelte: Az előttünk álló napokban a háború- és a békepártiak összecsapása történik majd meg.

Kozma Zoltán
2025. 12. 17. 8:25
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)

Akik Ukrajnának támogatást akarnak adni, őket nevezzük háborúpártiaknak. Erről beszélt Brüsszel felé Orbán Viktor.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Kecskeméten 2025. december 6-án. Mellette Csiszár Jenő műsorvezető (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


A miniszterelnök hozzátette: 

Akik meg nem akarnak ilyet adni, hanem azt mondják, hogy nem kellene semmilyen döntést sem hoznunk most, hanem meg kell várni az amerikai–orosz tárgyalások eredményét, s nekünk csak annyit kellene mondani, hogy támogatjuk az amerikaiak békeerőfeszítését, és addig semmilyen stratégiai döntést ne hozzunk, mert az csak csökkenti az amerikai tárgyalások sikerességének az esélyét. Ilyenek vagyunk például mi, ilyeneket mondunk, azok a békepártiak.

A kormányfő kiemelte Bohár Dániel videójában, hogy az előttünk álló napokban a háború és a békepárt összecsapása történik majd meg, támogassuk-e Ukrajnát a befagyasztott orosz vagyonnal, ha az nem megy, milyen más pénzügyi támogatást adjunk, mit jelent az a következő generációkra nézve, mekkora legyen a nagyságrend, hogyan viszonyuljunk az amerikai béketervhez. 

Nagyjából ez a virágcsokor, amiből majd mindenki kihúzza a neki legfontosabb szálakat. Ez fog történni

 – zárta gondolatait Orbán Viktor.

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

