A következő napok a háború- és a békepárt összecsapásáról fog szólni

Akik meg nem akarnak ilyet adni, hanem azt mondják, hogy nem kellene semmilyen döntést sem hoznunk most, hanem meg kell várni az amerikai–orosz tárgyalások eredményét, s nekünk csak annyit kellene mondani, hogy támogatjuk az amerikaiak békeerőfeszítését, és addig semmilyen stratégiai döntést ne hozzunk, mert az csak csökkenti az amerikai tárgyalások sikerességének az esélyét. Ilyenek vagyunk például mi, ilyeneket mondunk, azok a békepártiak.