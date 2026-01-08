szentkirályi alexandrahólapátoláskarácsony gergely

A hótakarítás nem politikai kérdés, hanem közös felelősség!

Szentkirályi Alexandra elmagyarázta Szabó Tímeának, kihez forduljon, ha havas a fővároshoz tartozó lépcső.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 08. 20:05
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A budapesti Fidesz-frakcióval tegnap végig azon dolgoztunk, hogy az emberek biztonságban használhassák az utakat, járdákat, megállókat – közölte Szentkirályi Alexandra

A budapesti Fidesz elnöke köszönetet mondott a párbeszédes Szabó Tímeának is azért, mert hólapátot ragadott a Rómaifürdő HÉV-megállónál. 

Egyúttal emlékeztette a képviselőt, hogy állításával ellentétben az a terület nem a MÁV-hoz tartozik, hanem a fővároshoz, ezért ha valakit, akkor saját párttársát – aki a főpolgármester is –, Karácsony Gergelyt kérje számon a csúszós, balesetveszélyes lépcsők miatt. 

Karácsony Gergely nevében is köszönjük képviselő asszonynak, hogy segített elvégezni a munkát, ha már a fővárosi önkormányzat nem volt hajlandó rá – tette hozzá Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra havat lapátol (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square A tél legkeményebb időszaka jön

A zalai bíróságok korlátozzák a működésüket, a szakképző iskolák online oktatásra állnak át a várható ónos eső miatt

A tél legkeményebb időszaka jön 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfinn

Amin lehet röhögni és amin tilos

Bayer Zsolt avatarja

Már akinek, persze…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu