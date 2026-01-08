A hótakarítás nem politikai kérdés, hanem közös felelősség!

– A budapesti Fidesz-frakcióval tegnap végig azon dolgoztunk, hogy az emberek biztonságban használhassák az utakat, járdákat, megállókat – közölte Szentkirályi Alexandra.

A budapesti Fidesz elnöke köszönetet mondott a párbeszédes Szabó Tímeának is azért, mert hólapátot ragadott a Rómaifürdő HÉV-megállónál.

Egyúttal emlékeztette a képviselőt, hogy állításával ellentétben az a terület nem a MÁV-hoz tartozik, hanem a fővároshoz, ezért ha valakit, akkor saját párttársát – aki a főpolgármester is –, Karácsony Gergelyt kérje számon a csúszós, balesetveszélyes lépcsők miatt.

Karácsony Gergely nevében is köszönjük képviselő asszonynak, hogy segített elvégezni a munkát, ha már a fővárosi önkormányzat nem volt hajlandó rá – tette hozzá Szentkirályi Alexandra.