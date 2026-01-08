Hókáosz Budapesten: Karácsony Gergely másokra mutogat, miközben a kerületek és az önkéntesek takarítanak + videó

– A budapesti hókáosz továbbra is felforgatja a főváros mindennapjait: számos helyen veszélyesek az utak, járhatatlanok a járdák, a közösségi közlekedés pedig fennakadásokkal működik. Ennek ellenére Karácsony Gergely főpolgármester szerint nincs hóhelyzet – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.

A budapesti Fidesz frakcióvezetője a helyszínen mutatta be, hogy

a hó eltakarítását sok esetben nem a főváros, hanem a kerületek és önkéntesek végzik.

Mint mondta, őket tartja az igazi hétköznapi hősöknek, akiknek munkáját személyesen is kipróbálta, amikor egy hótakarító kisgépet kezelt. Elmondása szerint Kőbányán például egy kerületi cég is részt vesz a takarításban, amely ingyen és bérmentve ajánlotta fel segítségét.

Ezek az utak ugyanakkor a főváros kezelésében vannak, mégis hosszú ideje havasak a területek.

Mindeközben a megállókban is sok helyen megmaradt a hó, ami különösen az idősek és a babakocsival közlekedők számára jelent komoly veszélyt. Szentkirályi Alexandra korábban úgy fogalmazott, hogy miközben a városban valós problémát okoz a rendkívüli havazás, addig a főpolgármester az irodából nyilatkozik, és másokra hárítja a felelősséget.

