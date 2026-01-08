menczer tamásorbán viktororosz-ukrán háború

Menczer Tamás: Erre csak Orbán Viktor képes!

A harmadik világháborút jelenti, ha a pénzen túl katonákat is küldenek Ukrajnába a hajlandók koalíciójának országai – figyelmeztet a Fidesz kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás szerint ettől meg kell védeni Magyarországot, és erre csak Orbán Viktor képes.

Munkatársunktól
2026. 01. 08. 18:11
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Fotó: MTI/Kovács Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Nehogy félreértés legyen! A háborúval kapcsolatban az úgynevezett hajlandók koalíciója nem azt jelenti, hogy ők hajlandók békét kötni. Dehogy – mondta el videójában Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás szerint a hajlandók koalíciója nem a békekötésre, hanem a háborúra hajlandó
Menczer Tamás szerint a hajlandók koalíciója nem a békekötésre, hanem a háborúra hajlandó (Fotó: AFP)

Épp ellenkezőleg. Ők hajlandók folytatni a háborút és finanszírozni a háborút

– hívta fel a figyelmet a kommunikációs igazgató. Ebbe a koalícióba tartozik Brüsszel és ide tartoznak a háborúpárti európai politikusok is – tette hozzá.

Sőt, már hadikölcsönt is adtak Ukrajnának, 90 milliárd eurót. Csak akkor kapják vissza a pénzüket, ha legyőzik Oroszországot. És csak akkor győzik le Oroszországot, ha a pénz után katonákat is küldenek. Ez pedig a III. világháborút jelenti

– mutatott rá.

Mindettől meg kell védenünk Magyarországot. És erre csak Orbán Viktor képes

– zárta bejegyzését Menczer Tamás.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfinn

Amin lehet röhögni és amin tilos

Bayer Zsolt avatarja

Már akinek, persze…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.