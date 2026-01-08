Menczer Tamás: Erre csak Orbán Viktor képes!

– Nehogy félreértés legyen! A háborúval kapcsolatban az úgynevezett hajlandók koalíciója nem azt jelenti, hogy ők hajlandók békét kötni. Dehogy – mondta el videójában Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.
Épp ellenkezőleg. Ők hajlandók folytatni a háborút és finanszírozni a háborút
– hívta fel a figyelmet a kommunikációs igazgató. Ebbe a koalícióba tartozik Brüsszel és ide tartoznak a háborúpárti európai politikusok is – tette hozzá.
Sőt, már hadikölcsönt is adtak Ukrajnának, 90 milliárd eurót. Csak akkor kapják vissza a pénzüket, ha legyőzik Oroszországot. És csak akkor győzik le Oroszországot, ha a pénz után katonákat is küldenek. Ez pedig a III. világháborút jelenti
– mutatott rá.
Mindettől meg kell védenünk Magyarországot. És erre csak Orbán Viktor képes
– zárta bejegyzését Menczer Tamás.
Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kovács Attila)
