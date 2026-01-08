téli olimpia 2026álompárSífutássílövészet

A téli olimpia váratlan álompárja lehetnek, de tragédiával kell megbirkózniuk

Az olimpiai idény előtt Norvégiában sem a sílövő Johan-Olav Botn, sem magánéletbeli párja, a sífutó Karoline Simpson-Larsen nem szerepelt azok között, akiktől érmet remélhettek a milánó–cortinai játékokon. A télen azonban mind Botn, mind Simpson-Larsen megszerezte első világkupa-győzelmeit, a sikereiket azonban tragédia árnyékolta be. Karácsony előtt elhunyt közös barátjuk, Botn válogatottbeli szobatársa, Sivert Guttorm Bakken, aki szintén az olimpiára készült.

Koczó Dávid
2026. 01. 08. 5:35
Johan-Olav Botn váratlanul a sílövészet sztárjává nőtte ki magát a milánó–cortinai téli olimpia előtt, de kérdés, hogy teszi túl magát barátja, Sivert Bakken tragédiáján Fotó: AFP/Olivier Chassignole
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vasárnap a szokásos szakasszal, az Alpe Cermis megmászásával ért véget a sífutók hagyományos évváltó versenye, a Tour de Ski. A nők között a norvég Karoline Simpson-Larsen nyerte meg az ikonikus szakaszt, s azóta a norvég válogatottnál be is jelentették, hogy biztos a 28 éves versenyző helye az olimpiai keretben. Ugyanez nem kérdés barátja, a sílövők világkupa-pontversenyének éllovasa, a 26 esztendős Johan-Olav Botn esetében sem, noha korábban egyikük sem vehetett részt nagy világversenyen. Mivel a sílövők és a sífutók hétről hétre egymástól eltérő helyszíneken versenyeznek, Botn és Simpson-Larsen a távolból figyelték párjuk felemelkedését, s még a milánó–cortinai olimpián is 125 kilométerre versenyeznek majd egymástól. Karácsony környékén együtt lehettek Olaszországban, ám Botn válogatottbeli szobatársa, Sivert Guttorm Bakken váratlan halála miatt mégis azok voltak a tél legsötétebb napjai számukra.

Karoline Simpson-Larsen és barátja, Johan-Olav Botn is élete idényét futja a milánó–cortinai téli olimpia előtt, sikereiket Sivert Bakken tragédiája árnyékolja be
Karoline Simpson-Larsen és barátja, Johan-Olav Botn is élete idényét futja a milánó–cortinai téli olimpia előtt, sikereiket Sivert Bakken tragédiája árnyékolja be (Fotó: AFP/NTB/Geir Olsen)

Norvégia a téli olimpia nagyhatalma, vezeti a téli játékok történetének összesített éremtáblázatát. Azt azonban még egy ilyen ország is megérezheti, ha az olimpiai idény előtt olyan klasszisai vonulnak vissza, akik sportágukban minden idők legjobbjai között tartanak számon. Négy éve Pekingben a sílövő Johannes Thingnes Bö és a sífutó Therese Johaug is három aranyat nyert, a milánó–cortinai olimpián viszont egyikük sem versenyez.

A téli olimpia álompárja? Botn és Simpson-Larsen felemelkedése

Részben Bö visszavonulásának köszönhetően Johan-Olav Botn 26 évesen pályafutása során először tagja volt a biatlon-vk nyitóállomásán a norvég válogatottnak, s ha már ott volt december elején Östersundban, meg is nyerte az idény első két versenyét (egyéni indításos és sprint).

– Teljes őrület. Még mindig remegek és kisírtam a szememet. Nagyon örülök neked és nagyon hiányzol – így üzent barátjának a norvég tv-n keresztül Karoline Simpson-Larsen. A két norvég sportoló évek óta egy párt alkot, az idény előtt azonban egyikük sem igen került reflektorfénybe, nem versenyezhettek még vb-n vagy olimpián.

December közepén aztán eljött Simpson-Larsen ideje is: Davosban 10 kilométeres, egyéni indításos szabadstílusú versenyt nyert, a formátum szerepel a milánó–cortinai téli olimpia programjában is. Ezúttal Botnon volt a sor, hogy üzenjen.

Nagyon jó az edzéseken, nagyon erős, tudtuk, hogy előbb-utóbb megtörténik. Nagyon büszke voltam, amikor rájöttem, hogy nyerni fog.

Tragédia karácsony előtt

A karácsony a téli sportolóknak nem a pihenés ideje, de arra azért lehetőséget adott Botnnak és Simpson-Larsennek, hogy azonos helyszínen készüljenek az idény további kihívásaira. Aztán jött a tragédia: közös barátjuk, Botn szobatársa, Sivert Guttorm Bakken huszonhét évesen elhunyt.

– Siverttel közösen reggel kilenc órától lett volna edzésünk. 

Bementem a szobába a slusszkulcsért, hogy a léceket és a botokat kipakoljam az autóból, amikor élettelenül találtam rá a szobában. Teljes sokk és pánik öntötte el a testem. Próbáltam segíteni, hívni a rendőrséget és a mentőket, de hiába

 – így beszélt Botn arról, hogyan talált rá barátja holttestére december 23-án.

– A szenteste nagyon nehéz volt. Csak ültünk, és beszéltünk mindenről, de valójában semmiről – idézte fel Simpson-Larsen, hogy miként próbálták feldolgozni a tragédiát. Botn azóta sem versenyzett, az e heti oberhofi vk-állomást betegsége miatt kihagyja, Simpson-Larsennek viszont Bakken halála után alig néhány nappal kezdődött a Tour de Ski.

Égi segítség, Bakken búcsúajándéka

Az első öt szakaszon Simpson-Larsen nem nyújtott kiemelkedőt, az utolsón viszont ő ért fel először az Alpe Cermis tetejére a harmadik összetett sikerét arató Jessie Diggins és a korábbi kétszeres Tour de Ski-győztes Heidi Weng előtt.

– Nem tudtam, hogy ennyire jó vagyok. Nagyon boldog vagyok, hogy Wenget és Digginst legyőztem.

Nem tudom, hogy csináltam, fáradt voltam. Szerintem Sivert velem volt ma. Az utolsó dolog, amit mondott nekem, hogy hisz bennem, hogy jó leszek itt. Úgy tervezte, hogy Johan-Olavval itt lesz, hogy szurkoljon nekem

árulta el Simpson-Larsen a győzelme után.

Hogy februárban, a téli olimpián Simpson-Larsen vagy Botn ünnepelhet-e győzelmet, azt még nem tudhatjuk, de esélye mindkettejüknek van rá. Az esetleges örömbe azonban biztosan keserűség is vegyül majd, olyan mókás ünneplés aligha lesz, amilyet Botn még a tragédia előtt, Franciaországban bemutatott.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektóth krisztina

Ég a ház Magyar Péternél, a balosok bevetették a magyargyűlölő csodafegyvert

Csépányi Balázs avatarja

Ismert művész szállt be a kampányba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu