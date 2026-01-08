A téli olimpia váratlan álompárja lehetnek, de tragédiával kell megbirkózniuk

Vasárnap a szokásos szakasszal, az Alpe Cermis megmászásával ért véget a sífutók hagyományos évváltó versenye, a Tour de Ski. A nők között a norvég Karoline Simpson-Larsen nyerte meg az ikonikus szakaszt, s azóta a norvég válogatottnál be is jelentették, hogy biztos a 28 éves versenyző helye az olimpiai keretben. Ugyanez nem kérdés barátja, a sílövők világkupa-pontversenyének éllovasa, a 26 esztendős Johan-Olav Botn esetében sem, noha korábban egyikük sem vehetett részt nagy világversenyen. Mivel a sílövők és a sífutók hétről hétre egymástól eltérő helyszíneken versenyeznek, Botn és Simpson-Larsen a távolból figyelték párjuk felemelkedését, s még a milánó–cortinai olimpián is 125 kilométerre versenyeznek majd egymástól. Karácsony környékén együtt lehettek Olaszországban, ám Botn válogatottbeli szobatársa, Sivert Guttorm Bakken váratlan halála miatt mégis azok voltak a tél legsötétebb napjai számukra.

Karoline Simpson-Larsen és barátja, Johan-Olav Botn is élete idényét futja a milánó–cortinai téli olimpia előtt, sikereiket Sivert Bakken tragédiája árnyékolja be (Fotó: AFP/NTB/Geir Olsen)

Norvégia a téli olimpia nagyhatalma, vezeti a téli játékok történetének összesített éremtáblázatát. Azt azonban még egy ilyen ország is megérezheti, ha az olimpiai idény előtt olyan klasszisai vonulnak vissza, akik sportágukban minden idők legjobbjai között tartanak számon. Négy éve Pekingben a sílövő Johannes Thingnes Bö és a sífutó Therese Johaug is három aranyat nyert, a milánó–cortinai olimpián viszont egyikük sem versenyez.

A téli olimpia álompárja? Botn és Simpson-Larsen felemelkedése

Részben Bö visszavonulásának köszönhetően Johan-Olav Botn 26 évesen pályafutása során először tagja volt a biatlon-vk nyitóállomásán a norvég válogatottnak, s ha már ott volt december elején Östersundban, meg is nyerte az idény első két versenyét (egyéni indításos és sprint).

– Teljes őrület. Még mindig remegek és kisírtam a szememet. Nagyon örülök neked és nagyon hiányzol – így üzent barátjának a norvég tv-n keresztül Karoline Simpson-Larsen. A két norvég sportoló évek óta egy párt alkot, az idény előtt azonban egyikük sem igen került reflektorfénybe, nem versenyezhettek még vb-n vagy olimpián.