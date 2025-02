A csúcson kell abbahagyni, na de az olimpia előtt?

Ami viszont az olimpiákon nem lesz meg, az a világbajnokságokat tekintve sikerült. Az idei, lenzerheidei vb előtt Björndalen és Bö közösen állt húsz arannyal az örökrangsor élén, csak az egyéni versenyeket figyelembe véve pedig Björndalen és a francia Martin Fourcade (11-11) is Bö (10) előtt volt.

Bár a norvég vegyes váltóval Bö meglepetésre lemaradt a dobogóról, múlt szombaton a sprintet, majd vasárnap az üldözéses versenyt is megnyerte, azaz máris mindkét rangsornak az egyedüli éllovasa lett.

– Történelmi nap. Tegnap meglett az összes arany csúcsa, ma az egyéni világbajnoki címeké. Nagyszerű hétvége volt! – lelkendezett a második lenzerheidei aranya után Johannes Thingnes Bö, nem titkolva, hogy érdeklik a rekordok. Annál inkább meglepő, hogy Björndalen olimpiai csúcsának megdöntése már nem jelentett megfelelő motivációt.

Johannes Thingnes Bö, Tarjei Bö: közös búcsú

Magyarázatot kínálhat, hogy a 2024/2025-ös idény végén fejezi be pályafutását a bátyja, a tizenegyszeres világbajnok Tarjei Bö is, bár ő ezt hivatalosan csak öccse után, az antholzi vk-futamgyőzelme után jelentette be.

– Elhatároztam, hogy ha újra nyerek, akkor teszem meg a bejelentést, mert a lehető legnagyobb figyelmet akarom neki – mondta Tarjei Bö, hozzátéve, hogy a felesége már régóta tudott a döntésről, s joggal feltételezhetjük, hogy Johannes is képben volt. A két fivér tehát egyszerre fejezi be Oslóban, ahol a Johannes Bö bejelentése utáni huszonnégy órában több jegy kelt el, mint hasonló idő alatt bármikor a népszerű és nagy hagyományokkal bíró verseny történetében.

Johannes Thingnes Bö számára ma az egyéni indításos versennyel folytatódik a világbajnokság, de az aranyrekordok megdöntése után vélhetően a vb hátralévő részében a legfontosabb verseny a szombati férfiváltó lesz neki, ahol még egyszer, utoljára – összesen ötödször – a két Bö fivér közös vb-aranyat nyerhet.