Egyéni rekord sincs, Bö csak király, de nem egyeduralkodó

A többség arra fogadott volna, hogy befogja és jó eséllyel meg is előzi őket. Nem így történt. Különösen Samuelsson diktált hatalmas iramot – aki addig tartalékolhatott, hiszen hibatlanul lőtt –, így még növelte is az előnyét Bővel szemben, aki Ponsiliomát sem tudta befogni. Johannes Thingnes Bö a célegyenesbe érkezve boldogan integetett, cseppet sem tűnt csalódottnak. Miért is lenne az, öt arannyal, összesen hét éremmel zárta a világbajnokságot.

Johannes Thingnes Bö gratulál a győztes svéd duónak. Fotó: IBU

A hét érem is rekord a férfiak között, korábban ez csupán a nők között a szintén norvég Olsbu Röiselandnak sikerült 2020-ban, Antholzban.

Bö ötszörös olimpiai és 17-szeres világbajnok. Mindkét versenyen Björndalen tartja a rekordot nyolc, illetve húsz arannyal. Björndalen 44 évesen vonult vissza, Bö most még csak 29 éves. Az idő neki dolgozik.

Férfi tömegrajtos verseny (15 km):

1. Sebastian Samuelsson (Svédország) 36:42.8 p (0 büntetőkör)

2. Martin Ponsilioma (Svédország) 36:52.4 (2)

3. Johannes Thingnes Bö (Norvégia) 37:21.6 (3)

Borítókép: Johannes Thingnes Bö a hét éremmel a nyakában (Fotó: AFP)