Drogtesztre hívták a józsefvárosi jelölteket

– Nem lehet drogpárti vagy drogokkal élő személy az, aki az itt élők képviseletét szeretné ellátni.

Felszólítom tehát 9. választókerület jelöltjeit, hogy 24 órán belül vessék alá magukat egy drogtesztnek és tisztázzák a helyzetet

– hívta ki ellenfeleit Kozma Lajos, a józsefvárosi Fidesz jelöltje. Mint mondta: a drogteszt költségét vállalja minden jelölt részére. Józsefváros képviseletére tiszta és józan életű jelöltekre van szükség, aki a drog ellen küzd és nem azok használatával él. Mint ismert: két időközi önkormányzati választást is tartanak Józsefvárosban, az elsőt szeptember 21-én.

Négy jelöltre lehet szavazni, a Fidesz jelöltje Kozma Lajos, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt Balázs Andrást indítja, két független jelölt is bejelentette indulását a 9-es körzetben.

Az egyikük, Simon György korábban már volt önkormányzati képviselő a kerületben a DK színeiben. Azóta kilépett a pártból és független jelöltként méretteti meg magát.

Mint megírtuk: Józsefváros, főleg a 9-es körzet legnagyobb problémája a drog. Kozma Lajos szerint az utóbbi időben teljesen lepusztult a környék. Emlékeztetett: a korábbi, fideszes városvezetés egy strandot akart a környékre építeni, ami emelte volna ennek az utcának a színvonalát is.

Most azonban tele van drogossal, sajnos a prostitúció is visszatért, szemetesek az utcák, tele vagyunk patkánnyal, tele vagyunk poloskával, egyszerűen senki nem törődik ezzel a városnegyeddel.

Arról is beszámoltunk, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt kampányindító eseményén verekedés tört ki, ráadásul a programon erősen terjengett a fűszag. Ezért is fontos, hogy olyan jelölt kaphasson lehetőséget, aki nem támogatja, hanem üldözi a kábítószert a kerületben. A kutyapárt vezetői minden évben megrendezik a marihuánát népszerűsítő eseményüket a Million Marijuana Marchot.

A Kétfarkúak regnáló képviselői között is található olyan, aki drog miatt törvénybe ütköző cselekményt követett el. Kovács Gergely pártelnök, a XII. kerület polgármestere korábban arról beszélt, hogy régebben marihuánatermesztéssel foglalkozott.

Kovács ugyanis az Indexnek tavaly, a politikai pályafutásával összefüggésben arra a kérdésre, jobb lett-e az élete attól, hogy politikus lett és elhagyta a civil pályáját, meglepő módon azt felelte: „Amikor füvet termesztettem, jobban éltem, mint most.” Mint mondta, azért mer erről kamerák előtt beszélni, mert már régen történt, és azóta „elévült”.

Kovács Gergely a pártja marihuánalegalizációért szervezett tüntetésén két éve a Telexnek nyíltan beszélt arról is, hogy nem akar leszokni a fűről. Viccelődve mondta el, hogy a rendőrök két gramm fűvel elkapták, elterelésre kellett mennie. Mint mondta, neki nem számít, mert nem teszi le a füvet. Kovács jobbkeze a pártközpontban dolgozó Jakab András, Budakeszin önkormányzati képviselő, aki rablásért börtönben ült, majd kábítószer-birtoklás miatt is szembekerült a rendvédelmi hatóságokkal. Jakab Andrást még 2000-ben 21-rendbeli csoportos rablás miatt 6,5 év börtönbüntetésre ítélték, társaival mobiltelefonokat tulajdonított el.

Budakeszi új kutyapártos képviselője öt év után szabadult, ám a börtönévek után sem tért vissza a normális útra, újra szembekerült a hatóságokkal lopás, garázdaság és kábítószer-birtoklás miatt, ismét a bíróság előtt találta magát, próbára bocsátották és pénzbírságot kapott.

Mindezek után 2020-ban csatlakozott a Magyar Kétfarkú Kutya Párthoz, ahol a pártközpontban dolgozik Kovács Gergely pártelnök mellett. A Pest vármegyei városban felháborodást keltett, amikor kiderült Jakab múltja az önkormányzati választás után, ám tisztségéről lemondani nem volt hajlandó.

Borítókép: Kozma Lajos, a Fidesz-jelöltje (Forrás: Facebook)