Kopasz Bálint a világ tetején, hihetetlen hajrával írt történelmet + videó

VIII. kerületjózsefvárosRadics Béla ,drogidőközi választásKozma Lajos

Ellepték a drogosok Józsefvárost, megoldást kínál Kozma Lajos + videó

Az utóbbi időben teljesen lepusztult Józsefvárosban található a Diófa utca, ahol sok a drogos, a patkány, és még a prostituáltak is visszatértek. Radics Béla, a Fidesz–KDNP budapesti képviselője arra biztatja a helyieket, hogy a hamarosan esedékes időközi választáson támogassák Kozma Lajost, aki sokat tehet a megoldás érdekében.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 15:03
– Mélyrepülésben van továbbra is a VIII. kerület, mióta baloldali városvezetés van, semmi fejlődés, fejlesztés nem történt – számolt be Kozma Lajos, a kormánypártok önkormányzati képviselőjelöltje egy új videóban, amelyet Radics Béla osztott meg a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP budapesti képviselője a Diófa utca helyzetéről beszélgetett a jelölttel, aki szerint az utóbbi időben teljesen lepusztult a környék.

drog, budapest
Nagy probléma a VIII. kerületben a kábítószer (Fotó: Metropol)

Kozma Lajos emlékeztetett: a korábbi, fideszes városvezetés egy strandot akart a környékre építeni, ami emelte volna ennek az utcának a színvonalát is.

Most azonban tele van drogossal, sajnos a prostitúció is visszatért, szemetesek az utcák, tele vagyunk patkánnyal, tele vagyunk poloskával, egyszerűen senki nem törődik ezzel a városnegyeddel

– mutatta be a környéket a jelölt.

Radics Béla kérdésére kitért arra is, hogy a drog jelenléte nagyon rossz hatással van kerületi lakosok életminőségére, és a VIII. kerületi városvezetés nemhogy gátolná a kábítószer-kereskedelmet, hanem jóformán támogatja és elősegíti, hogy minél könnyebben hozzáférhető legyen.

Nemsokára lesz itt egy időközi választás szeptember 21-én, ahol Lajos is indul, és hogyha minden jól megy, akkor egy lépést előre tudunk menni annak érdekében, hogy Józsefváros szebb és biztonságosabb kerület legyen.

– Én még egy olyan embert nem tudok, aki annyira üldözi a kábítószer-kereskedőket, mint Lajos – mutatott rá Radics Béla, és sok sikert kívánt a jelöltnek.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)

