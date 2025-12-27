Benjamin Netanjahu miniszterelnök az Egyesült Államokba tett látogatása után fogja kiválasztani a jövő évi választások időpontját – közölte Daphna Liel, az N12 News újságírója pénteken. Az N12-es Ulpan Shishi című műsorban Liel arról beszélt, hogy Netanjahu nehézségekre számít egy olyan törvénytervezet elfogadásával, amely az Izraeli Védelmi Erőkbe való ultraortodox besorozást szabályozná, és attól tart, hogy a kormány emiatt összeomolhat – írja a The Jerusalem Post cikkére hivatkozva az Origo.
Fontos bejelentésre vár Izrael
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök az Egyesült Államokban tett látogatását követően határozhat a jövő évi választások időpontjáról.
A hónap elején a Maariv arról számolt be, hogy Netanjahu abban reménykedik, hogy az amerikai útja előtt elfogadja a haredi (ultraortodox) törvénytervezetet, ez azonban most már nem valószínű.
Az Agudat Jiszráél Tórai Bölcsek Tanácsa, az izraeli haszid zsidóságot képviselő politikai mozgalom vasárnapi ülésén dönt arról, hogy támogatja-e a törvénytervezetet jelenlegi formájában.
December 6-án hozták nyilvánosságra a haredi törvénytervezet legfrissebb részleteit, amelynek célja egy olyan jogszabály létrehozása, amely megoldja azon ultraortodox zsidók problémáját, akik megtagadják az izraeli hadseregben való szolgálatot.
A Kneszet külügyi és védelmi bizottságában a törvényjavaslatról több egymást követő, maratoni ülésen tárgyaltak, amelyek során több képviselő is a tervezet hatékonyságát kérdőjelezte meg. A javaslat komoly ellenállásba ütközött mind a kormányoldalon, mind az ellenzékben, ami jelentősen rontotta annak esélyét, hogy jelenlegi formájában átjusson a második és harmadik olvasaton, majd a Kneszet plénuma elé kerülve törvényerőre emelkedjen – írja a The Jerusalem Post.
A Maariv pénteken közzétett közvélemény-kutatása szerint ha most tartanák a választásokat, Netanjahu koalíciója továbbra is 50 mandátumot szerezne, míg a Likud önmagában mindössze 25 helyet kapna.
Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: NurPhoto)
