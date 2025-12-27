Fontos bejelentésre vár Izrael

A hónap elején a Maariv arról számolt be, hogy Netanjahu abban reménykedik, hogy az amerikai útja előtt elfogadja a haredi (ultraortodox) törvénytervezetet, ez azonban most már nem valószínű.

Az Agudat Jiszráél Tórai Bölcsek Tanácsa, az izraeli haszid zsidóságot képviselő politikai mozgalom vasárnapi ülésén dönt arról, hogy támogatja-e a törvénytervezetet jelenlegi formájában.

December 6-án hozták nyilvánosságra a haredi törvénytervezet legfrissebb részleteit, amelynek célja egy olyan jogszabály létrehozása, amely megoldja azon ultraortodox zsidók problémáját, akik megtagadják az izraeli hadseregben való szolgálatot.