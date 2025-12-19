IzraelTűzfalcsoportMagyarország

Tamir Wertzberger: Magyarország sziget a hazugságok tengerében

Az Európai Unió képmutató, sodródó és erkölcsi iránytű nélküli szereplővé vált, miközben Magyarország következetes, szuverenista politikájával az egyetlen megbízható európai szövetségese Izraelnek – jelentette ki a Tűzfalcsoportnak adott interjúban Tamir Wertzberger izraeli politikus, a Likud nemzetközi kapcsolatokért felelős egyik vezetője.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 20:49
Tamir Wertzberger, az Action and Protection League - Európa vezető antiszemitaellenes szervezete - külügyi igazgatója Fotó: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Unió mára elveszítette politikai és erkölcsi iránytűjét, döntéseit szűk politikai érdekek, nem pedig értékek vezérlik – mondta Tamir Wertzberger izraeli politikus, az Action and Protection League külügyi igazgatója a Tűzfalcsoportnak adott interjúban. Szerinte ebben a közegben Magyarország egyedülálló kivételnek számít.

Tamir Wertzberger izraeli politikus
Tamir Wertzberger izraeli politikus Fotó: Facebook

Wertzberger úgy fogalmazott: Magyarország világos, határozott és következetes álláspontja „olyan, mint egy sziget a hazugságok tengerében”, különösen az Izraelt érintő nemzetközi vitákban. Hangsúlyozta, hogy míg Nyugat-Európa számos országában erősödik az Izrael-ellenes hangulat, addig Magyarország stratégiai szövetségessé vált Jeruzsálem számára.

Izrael biztonsága és Netanjahu szerepe

Az izraeli politikus Benjamin Netanjahu miniszterelnök vezetői teljesítményét történelmi jelentőségűnek nevezte. Emlékeztetett: 

Izrael az elmúlt két évben több fronton is katonai sikereket ért el, miközben gazdasága megerősödött, és globális értelemben is a legerősebb államok közé emelkedett.

Wertzberger szerint Netanjahu politikájának lényege a „béke az erőn keresztül”, amely hosszú távon stabilitást teremt a Közel-Keleten. Úgy vélte, kevés olyan vezető van a világon, aki nemcsak vízióval rendelkezik, hanem azt végre is tudja hajtani.

Orbán–Netanjahu-szövetség

A magyar–izraeli kapcsolatok kapcsán kiemelte Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu személyes kapcsolatának jelentőségét, de hangsúlyozta: az együttműködés messze túlmutat a személyes szimpátián. 

Közös történelmi tapasztalatok, szuverenitásvédelem és a globalista nyomással szembeni ellenállás köti össze a két országot.

Szerinte Magyarország és Izrael hasonló kihívásokkal néz szembe: külső politikai beavatkozással, ideológiai nyomásgyakorlással és a nemzeti identitás gyengítésére irányuló törekvésekkel.

Kettős mérce Európában

Az Európai Unió Izraelhez való viszonyát Wertzberger kettős mércével jellemezte. Felidézte, hogy a Hamász 2023. október 7-i terrortámadása után még széles körű szolidaritás mutatkozott Izrael iránt, ez azonban gyorsan elillant, amint felerősödtek az Izrael-ellenes hangok az európai utcákon és egyetemeken.

Úgy véli, az EU mára megbízhatatlan szereplővé vált a nemzetközi politikában, míg Magyarország az egyetlen uniós tagállam, amely következetesen és nyíltan kiáll Izrael önvédelemhez való joga mellett.

Magyarország mint biztonságos szövetséges

Wertzberger külön kiemelte, hogy Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa a zsidó közösségek számára. Szerinte ez nem magától értetődő, és éles ellentétben áll a nyugat-európai antiszemita megnyilvánulásokkal.

Miközben Nyugat-Európában a zsidókat fenyegetik és támadják, Magyarországon zsidó reneszánsz zajlik

 – fogalmazott, hozzátéve: ez világos különbséget mutat jó és rossz politikai döntések között. Az interjút teljes terjedelmében a Tűzfalcsoport oldalán, itt olvashatja el

Borítókép: Tamir Wertzberger, az Action and Protection League – Európa vezető antiszemitaellenes szervezete – külügyi igazgatója (Fotó: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu