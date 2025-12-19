Tamir Wertzberger: Magyarország sziget a hazugságok tengerében

Az Európai Unió mára elveszítette politikai és erkölcsi iránytűjét, döntéseit szűk politikai érdekek, nem pedig értékek vezérlik – mondta Tamir Wertzberger izraeli politikus, az Action and Protection League külügyi igazgatója a Tűzfalcsoportnak adott interjúban. Szerinte ebben a közegben Magyarország egyedülálló kivételnek számít.

Tamir Wertzberger izraeli politikus Fotó: Facebook

Wertzberger úgy fogalmazott: Magyarország világos, határozott és következetes álláspontja „olyan, mint egy sziget a hazugságok tengerében”, különösen az Izraelt érintő nemzetközi vitákban. Hangsúlyozta, hogy míg Nyugat-Európa számos országában erősödik az Izrael-ellenes hangulat, addig Magyarország stratégiai szövetségessé vált Jeruzsálem számára.