megemlékezésJichák Hercogantiszemitizmus

Jichák Hercog: Közösen kell küzdeni az antiszemitizmus ellen + videó

Az antiszemitizmus elleni nemzetközi küzdelemre szólított fel Jichák Hercog izraeli államelnök a sydney-i hanukai gyertyagyújtáson történt terrortámadás áldozatainak tiszteletére tartott megemlékezésen vasárnap Jeruzsálemben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 20:50
Jichák Herzog izraeli államfő Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Tudjuk, hogy elsőként minden évben az ausztráliai zsidók gyújtják meg a gyertyákat és ünneplik a hanukai csodát, idén azonban testvéreink menekülni kényszerültek, a családok menedéket kerestek – emlékeztetett Hercog vasárnap az angol nyelvű beszédében az egy hete történt merényletre, és szolidaritását fejezte ki az ausztráliai zsidókkal.

Jichák Hercog izraeli államfő és Sulyok Tamás köztársasági elnök Fotó: Mirkó István
Jichák Hercog izraeli államfő és Sulyok Tamás köztársasági elnök. Fotó: Mirkó István

Izrael népe veletek van, érezzük a fájdalmatokat, osztozunk a döbbenetetekben

 – mondta az izraeli államfő az ausztráliai megemlékezéssel egy időben tartott jeruzsálemi emlékünnepségen a Szohnut, a zsidó ügynökség nagytermében. – Közösen kell küzdeni az antiszemitizmus ellen, hogy megelőzzünk egy újabb katasztrófát. Minden országban fel kell lépnünk ellene, nem engedhetjük meg, hogy a gyűlölet szétszakítson minket. Együtt legyőzzük ezt a sötétséget. Gyertyákat gyújtunk a meggyilkoltak emlékére, és hangosan kimondjuk: Am Jiszráel cháj – vagyis Izrael népe él – hangsúlyozta Hercog.

Amikor egy kormány a szólásszabadság nevében olyan felvonulásokat engedélyez, ahol borzalmas jelszavak hangzanak el Izrael és a zsidók ellen; amikor szemet huny az egyre fokozódó uszítás felett; amikor ezzel párhuzamosan egyoldalú, nem a politikai megbékélést szolgáló, hanem a megosztottságot növelő politikai lépéseket tesz, amikor izraeli minisztereket és vezetőket bojkottál, akkor nem lepődhet meg azon, hogy a gyűlölet a perifériáról a központba csúszik, és a szavakból bűnös tettek lesznek

 – bírálta a megemlékezésen az ausztrál kormányt a Cionista Világszövetség elnöke, Jákov Haguel.

 

Borítókép: Jichák Herzog izraeli államfő (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknélküled

Magyar Péter bevonul Szegeden a Nélküledre

Bayer Zsolt avatarja

Megérjük még, hogy a Simor, a Szily meg a Lukács büszkén fogja énekelni a Nélküledet. És a székely zászló fog lobogni a kezükben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu