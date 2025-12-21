Jichák Hercog: Közösen kell küzdeni az antiszemitizmus ellen + videó

– Tudjuk, hogy elsőként minden évben az ausztráliai zsidók gyújtják meg a gyertyákat és ünneplik a hanukai csodát, idén azonban testvéreink menekülni kényszerültek, a családok menedéket kerestek – emlékeztetett Hercog vasárnap az angol nyelvű beszédében az egy hete történt merényletre, és szolidaritását fejezte ki az ausztráliai zsidókkal.

Jichák Hercog izraeli államfő és Sulyok Tamás köztársasági elnök. Fotó: Mirkó István

Izrael népe veletek van, érezzük a fájdalmatokat, osztozunk a döbbenetetekben

– mondta az izraeli államfő az ausztráliai megemlékezéssel egy időben tartott jeruzsálemi emlékünnepségen a Szohnut, a zsidó ügynökség nagytermében. – Közösen kell küzdeni az antiszemitizmus ellen, hogy megelőzzünk egy újabb katasztrófát. Minden országban fel kell lépnünk ellene, nem engedhetjük meg, hogy a gyűlölet szétszakítson minket. Együtt legyőzzük ezt a sötétséget. Gyertyákat gyújtunk a meggyilkoltak emlékére, és hangosan kimondjuk: Am Jiszráel cháj – vagyis Izrael népe él – hangsúlyozta Hercog.