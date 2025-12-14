A zsidók védelmére szólították fel az ausztrál kormányt a hanukát ünneplő zsidók elleni merénylet után

Az uniós vezetők is elítélték a merényletet

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vasárnap közölte: megdöbbentette a halálos kimenetelű lövöldözés, amely Sydney egyik legismertebb tengerparti strandján, a Bondi Beachen történt. Az Európai Unió külügyi főképviselője a zsidó közösség elleni megdöbbentő erőszakos cselekményként ítélte el a támadást. Von der Leyen az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: Európa Ausztrália és a világ minden zsidó közössége mellett áll, és egységesen lép fel az erőszak, az antiszemitizmus és a gyűlölet ellen. Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője közleményében kiemelte: a zsidó közösség elleni erőszakos cselekményt egyértelműen és határozottan el kell ítélni.

Borítókép: Egészségügyi dolgozók egy sérültet mentőautóba helyeznek zsidók ellen elkövetett merénylet után a sydney-i Bondi Beachen 2025. december 14-én (Fotó: AFP)