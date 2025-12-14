izraelisydneytámadászsidó

A zsidók védelmére szólították fel az ausztrál kormányt a hanukát ünneplő zsidók elleni merénylet után

Jichák Hercog izraeli államelnök és Gideon Szaár külügyminiszter az Ausztráliában élő zsidók védelmére szólította fel a canberrai kormányt a hanuka első lángjának meggyújtását ünneplő zsidók elleni, halálos áldozatokat követelő merénylet után.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 19:04
Egészségügyi dolgozók egy beteget mentőautóba helyeznek zsidók ellen elkövetett merénylet után a sydney-i Bondi Beachen 2025. december 14-én Fotó: SAEED KHAN Forrás: AFP
„Szívünk sydney-i zsidó testvéreinkhez szól, akiket aljas terroristák támadtak meg, miközben hanuka első gyertyáját gyújtották meg” – írta Jichák Hercog az X közösségi oldalon, a hanuka első lángjának meggyújtását ünneplő zsidók elleni, halálos áldozatokat követelő merénylet után. 

Jichák Hercog izraeli államelnök és Gideon Szaár külügyminiszter az Ausztráliában élő zsidók védelmére szólította fel a canberrai kormányt a hanuka első lángjának meggyújtását ünneplő zsidók elleni, halálos áldozatokat követelő merénylet után  Fotó: DAVID GRAY/AFP

Most beszéltem David Ossippel, a helyi zsidó képviselő-testület elnökével, aki a lövöldözés kezdetén éppen beszédet mondott. Az egész izraeli nemzet nevében osztoztam a gyászoló családok fájdalmában, és imádkoztam a sebesültekért

– közölte az izraeli államfő. 

Gondolataink és imáink Sydney zsidó közösségével, valamint az egész ausztrál zsidó közösséggel vannak ebben a szörnyű időben. Újra és újra felszólítottuk az ausztrál kormányt, hogy lépjen fel és küzdjön az ausztrál társadalmat sújtó óriási antiszemita hullám ellen

– tette hozzá az izraeli államelnök. 

Elborzaszt a gyilkos lövöldözés egy hanukai rendezvényen Sydney-ben, Ausztráliában

– közölte Gideon Szaár izraeli külügyminiszter szintén az X portálon. 

Ez az elmúlt két év Ausztrália utcáit sújtó antiszemita tombolásának és az olyan antiszemita, uszító jelszavaknak a következménye, mint a »Globalizáljuk az intifádát«, amely ma valóra vált

– írta Szaár. 

Az ausztrál kormánynak, amely számtalan figyelmeztető jelzést kapott, végre észhez kellene térnie!

– zárta szavait az izraeli külügyminiszter. A diaszpóraügyi minisztérium is az ausztrál kormányt tette felelőssé a sydney-i halálos lövöldözésért, mert az „mindent megtesz annak érdekében, hogy az ausztrál zsidók ne élhessenek biztonságban, békében és védetten saját országukban”. A minisztérium közleménye elítélte a hanuka gyertyagyújtására összegyűlt zsidók elleni brutális terrorcselekményt, és azt írta, hogy „az áldozatok vére az ausztrál kormányra száll.” 

 

Október 7. óta az ausztrál kormány az Izrael melletti határozott és egyértelmű kiállás helyett a gyengeség, a visszafogottság és a megalkuvás politikáját választotta

– áll az Amiháj Csikli vezette minisztérium közleményében. 

A diaszpóraügyi minisztérium birtokában lévő összes jelentés, kutatás és adat azt mutatja, hogy Ausztrália az egyik olyan nyugati ország lett, ahol az elmúlt két évben, október 7. óta a legélesebben és legriasztóbban növekedtek az antiszemita cselekmények

– közölte a minisztérium. 

A többszöri figyelmeztetést, felszólítást és az illetékes hatóságokkal való kapcsolatfelvételre törekvést ismételten közöny fogadta, miközben a kormány folytatja a megalkuvás politikáját a gyűlöletet, Izrael lerombolását és a zsidó nép létezéshez való jogának tagadását hirdető dzsihadista elemek és mozgalmak irányában

– hangsúlyozta az izraeli diaszpóraügyi minisztérium. 

Mélyen megrázott a szörnyű támadás a zsidók ellen Sydney-ben, egy hanukai eseményen. A borzalmas jelenetek az október 7-i mészárlásra emlékeztetnek

– közölte Arije Deri, a keleti ultraortodoxokat tömörítő Sasz párt elnöke, akit az MTI idézett.

Az uniós vezetők is elítélték a merényletet

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vasárnap közölte: megdöbbentette a halálos kimenetelű lövöldözés, amely Sydney egyik legismertebb tengerparti strandján, a Bondi Beachen történt. Az Európai Unió külügyi főképviselője a zsidó közösség elleni megdöbbentő erőszakos cselekményként ítélte el a támadást. Von der Leyen az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: Európa Ausztrália és a világ minden zsidó közössége mellett áll, és egységesen lép fel az erőszak, az antiszemitizmus és a gyűlölet ellen.  Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője közleményében kiemelte: a zsidó közösség elleni erőszakos cselekményt egyértelműen és határozottan el kell ítélni. 

Borítókép: Egészségügyi dolgozók egy sérültet mentőautóba helyeznek zsidók ellen elkövetett merénylet után a sydney-i Bondi Beachen 2025. december 14-én (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

