A zsidók védelmére szólították fel az ausztrál kormányt a hanukát ünneplő zsidók elleni merénylet után

„Szívünk sydney-i zsidó testvéreinkhez szól, akiket aljas terroristák támadtak meg, miközben hanuka első gyertyáját gyújtották meg” – írta Jichák Hercog az X közösségi oldalon, a hanuka első lángjának meggyújtását ünneplő zsidók elleni, halálos áldozatokat követelő merénylet után.
Most beszéltem David Ossippel, a helyi zsidó képviselő-testület elnökével, aki a lövöldözés kezdetén éppen beszédet mondott. Az egész izraeli nemzet nevében osztoztam a gyászoló családok fájdalmában, és imádkoztam a sebesültekért
– közölte az izraeli államfő.
Gondolataink és imáink Sydney zsidó közösségével, valamint az egész ausztrál zsidó közösséggel vannak ebben a szörnyű időben. Újra és újra felszólítottuk az ausztrál kormányt, hogy lépjen fel és küzdjön az ausztrál társadalmat sújtó óriási antiszemita hullám ellen
– tette hozzá az izraeli államelnök.
