Menczer TamásManfred WeberMagyar Péter

Menczer Tamás: Manfred Weber a leghangosabb háborús uszító

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a választások tétjére. Menczer Tamás videójában hangsúlyozta, hogy Manfred Weber és csapata már céldátumot is kitűzött, mikorra kell Európának háborúba mennie, a Tisza Párt pedig támogatja ezt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 8:17
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán jelentkezett egy új videóval. Menczer Tamás ebben ismét hangsúlyozta, hogy mi is a magyar választás tétje. 

Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy Manfred Weber és a Tisza Párt közösen vezetné háborúba Európát
Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy Manfred Weber és a Tisza Párt közösen vezetné háborúba Európát 
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A politikus a videóban hangsúlyozta, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője a leghangosabb háborús uszító, Magyar Péter és a Tisza Párt pedig a Néppárt lerakataként mindent támogat. 

Brüsszel eldöntötte, hogy háborúba megy. A céldátum 2030 – emelte ki a videóban Menczer, aki szerint így az idei magyar választások tétje, hogy háború lesz vagy béke. 

Borítókép: Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője és Magyar Péter a Tisza Párt vezetője (Fotó: AFP)

add-square Hazudik Magyar Péter, mindenkit becsap a Tisza Párt 

Magyar Péter hazudik, mint a vízfolyás

Hazudik Magyar Péter, mindenkit becsap a Tisza Párt  5 cikk chevron-right

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Az ukrán nácik legújabb hitvallása

Bayer Zsolt avatarja

A sok woke, liberális gazember most majd félrenéz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu