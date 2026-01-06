Menczer Tamás: Manfred Weber a leghangosabb háborús uszító

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán jelentkezett egy új videóval. Menczer Tamás ebben ismét hangsúlyozta, hogy mi is a magyar választás tétje.
A politikus a videóban hangsúlyozta, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője a leghangosabb háborús uszító, Magyar Péter és a Tisza Párt pedig a Néppárt lerakataként mindent támogat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!