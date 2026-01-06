navváltozásnemzeti adó - és vámhivatalegyszerűsített foglalkoztatás

Jelentős mértékben változnak az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

Fontos könnyítéseket jelentett be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Kibővített időkeretekkel és a minimálbérhez igazodó új szabályokkal indult a 2026-os esztendő az egyszerűsített foglalkoztatás területén. A rövid távú munkavállalás feltételeinek módosítása érdemi segítséget jelenthet a mezőgazdaság és a turizmus szereplőinek. A jogszabályi változásoknak köszönhetően hosszabb ideig alkalmazhatják ugyanazt a dolgozót a kedvező adózási feltételek mellett. A rugalmasság növelése nem jelenti a fegyelem lazulását. A szigorú adminisztrációs előírások továbbra is érvényben maradtak.

2026. 01. 06. 8:56
Fotó: Székelyhidi Balázs
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint a legfontosabb változás az időkeretek kiterjesztése. Az idei évtől a mezőgazdasági idénymunka esetében a foglalkoztathatóság időtartama 210 napra emelkedett. Az egy munkáltatónál végezhető alkalmi munka kerete ezzel párhuzamosan 120 napra nőtt. Ez a módosítás nagyobb mozgásteret biztosít a munkaerőpiacon. A változás különösen azokban az ágazatokban jelent segítséget, ahol kiemelten gyakori forma az egyszerűsített foglalkoztatás, vagyis ott, ahol a szezonalitás meghatározó tényező.

Új szabályok a egyszerűsített foglalkoztatásban. / Forrás: NAV
Változtak az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

A részletszabályok ismerete elengedhetetlen a szabályos működéshez. A mezőgazdasági idénymunka esetében a 2026. január 1-jétől érvényes előírások egyértelműek. A munkavállaló a korábbi 120 napos korláton túl további 90 napig, vagyis összesen 210 napig végezhet munkát. Fontos gazdasági tényező a munkaadók számára a közteher mértéke. A 120 napon felüli időszakra már magasabb összeget kell fizetniük. Az alkalmi munkavállalásnál is kedvezőbben alakulnak a feltételek. Ebben a kategóriában is 120 napra nőtt az az időszak, amit egy munkavállaló ugyanannál a foglalkoztatónál ledolgozhat egy évben.

A pénzügyi feltételek szintén módosultak az év elejével:

  •  A minimálbér emelkedése közvetlen hatással van az egyszerűsített foglalkoztatás után fizetendő napi közteher mértékére. Ez az összeg a bérek növekedésével arányosan változik. 
  • A munkavállalók számára kedvező hír is érkezett. A magasabb befizetések révén a nyugdíjszámítás alapja is emelkedik. A pontos összegekről és a fizetési kötelezettségekről az adóhatóság honlapján közzétett friss tájékoztató nyújt részletes útmutatást.

A könnyítések nem érintik az alapvető adminisztrációs szabályokat. A jogalkotó ezen a téren nem változtatott. A leglényegesebb előírás továbbra is a bejelentés időzítése. A munkáltatónak minden esetben a munkavégzés megkezdése előtt kell bejelentenie a foglalkoztatottat. A jogviszony a bejelentési kötelezettség teljesítésével jön létre. A napközben vagy utólagosan elvégzett adminisztráció nem fogadható el. 

A mulasztás komoly szankciókat vonhat maga után.

A hatóság a jogkövető magatartást korszerű technikai megoldásokkal támogatja. A munkáltatók több csatornán is eleget tehetnek kötelezettségüknek. A legpraktikusabb megoldás a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazása (ONYA). Ez a felület okostelefonról is könnyedén elérhető. Nagy előnye a beépített ellenőrzés. A rendszer a rögzítés során azonnal vizsgálja a jogszabályi korlátokat, így elkerülhetők a véletlen hibák. A bejelentésre továbbra is használható az EFO és EFO pro mobilalkalmazás. 

Az idei évet érintő adózási változásokat itt gyűjtöttük össze.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Székelyhidi Balázs)

