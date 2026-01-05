Rendkívüli

Orbán Viktor: Ami pénzünk van, azt Magyarországra és a magyar családokra fordítjuk, nem Ukrajnára + videó

adózásszjaadókedvezmény2026NAV

Bővülő családtámogatások és béren kívüli juttatások: így adózunk idén

Az új év az adózás terén is számos változást hozott: januártól nemcsak a harminc év alattiak teljes szja-mentessége lépett életbe, hanem a negyven év alatti kétgyermekes anyák is beléptek az szja-mentes körbe, és emelkedett a családi adókedvezmény összege. A kedvezmények igénybevétele még egyszerűbbé vált. Mindezek mellett kibővült a béren kívüli juttatások köre, és kedvezően változtak a lakásvásárlás, a kriptoügyletek adózási szabályai is.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 11:53
Adócsökkentés is segíti a hazai vállalkozásokat Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kétgyermekes anyák lépcsőzetesen szereznek jogosultságot az szja-mentességre, 2026. január 1-jétől a 40 év alatti, 2027-től az 50 év alatti, 2028-től az 60 év alatti, 2029-től pedig valamennyi kétgyermekes édesanya megkapja az élethosszig tartó szja-mentességet a munkával szerzett jövedelmei után. Most januárban tehát elsőként azok kérhetik a kedvezmény érvényesítését, akik 40. életévüket 2025. december 31. után töltik be – derül ki a NAV összefoglalójából.

adózás
Az egyik legfontosabb adózási változás, hogy idéntől a 40 év alatti édesanyák is szja-mentességet kapnak
(Fotó: Shutterstock)

Kedvezően változtak 2026. január 1-jétől a harminc év alatti édesanyák adómentességének szabályai. A kedvezmény jövőre már nemcsak az átlagbérig, hanem a kedvezmény alapját képező jövedelmek teljes összege után érvényesíthető, és a kedvezmény ettől az időponttól a 2023 előtt született gyermekek után is igénybe vehető.

Tavaly januárhoz képest – két lépcsőben – megduplázódott a családi adókedvezményként igénybe vehető összeg: 2026. január 1-től egy gyerek után már havonta nettó 20 ezer, két gyermek esetében 40 ezer, három vagy több gyermeknél pedig 66 ezer forint jár gyermekenként a családoknak. A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottak utáni pedig már havi nettó 20 ezer forintig vehető igénybe.

Az édesanyáknak a kedvezmény igénybevétele is sokkal könnyebb: egyrészt az úgynevezett összevont nyilatkozat (ANYACSKA) révén, amelyben az „anyakedvezményeket”, valamint a családi adó- és járulékkedvezményt egyszerre lehet érvényesíteni. Másrészt az anyakedvezményeket a munkáltató, kifizető folytatólagosan figyelembe veszi, tehát innentől nem kell azt évente kérni. Jó hír annak a több mint 140 ezer háromgyermekes édesanyának, akik már 2025-ben kérték az októbertől járó szja-mentességet, hogy nem kell „újra” nyilatkozniuk januárban, mivel már ez az évközi nyilatkozat is folytatólagosnak számít.

Az édesanyáknak, valamint a családoknak járó kedvezményekről minden információ megtalálható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján. Az első, „Anyák kedvezménye” csempében a legfontosabb tudnivalók mellett az azonosítást követően egyetlen kattintással érhetőek el az online kitölthető adóelőleg-nyilatkozatok

Kibővül a kedvező adózású, úgynevezett béren kívüli juttatások köre a munkáltató által a közszférában dolgozó munkavállalóknak otthontámogatás címén adható támogatással. A legismertebb béren kívüli juttatás, a Szép-kártya szabályai is kedvezően változnak. Egy átmeneti rendelkezés alapján ugyanis a Szép-kártyára utalt munkáltatói támogatás 2025. december 1. és 2026. április 30. között élelmiszer vásárlására is felhasználható.

Könnyítést hoz 2026 a lakásvásárlóknak is. Egyrészt módosul cserét pótló vétel illetékkedvezménye a lakásvásárláshoz időben legközelebb eső lakáseladásra történő utalás eltörlésével. Több lakás eladása esetén a vagyonszerző már dönthet úgy, hogy a nagyobb értékű eladott lakást veszi figyelembe, így a számára legkedvezőbb illetékalapot érve el. Másrészt a korábbi három év helyett a cserét a szerzést megelőző öt éven belüli eladást lehet figyelembe venni.

A kriptózás adóügyi szabályai is kedvezően változnak: az adókiegyenlítés kiszámítása során az adóévet megelőző korábbi kétéves időtáv helyett már bármely évben elért kriptoügyletből származó veszteség figyelembe vehető, ha azt az adózó a veszteség keletkezésének évéről szóló bevallásában feltünteti.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter most a határon túli magyarokat használja fel

Zsigmond Barna Pál avatarja

Amit a Tisza Párt művel, az nem szolidaritás, csak politikai számítás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.