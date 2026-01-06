Érkezik az újabb havazás – mutatjuk, mi a helyzet az utakon és a tömegközlekedésben

A hajnali órák eseménytelenül teltek, komoly baleset nem volt – közölte az építési és közlekedési miniszter Facebook-oldalán. A fő-, és mellékutak burkolata az ország szinte teljes területén latyakos, hókásás, helyenként még havas. A látási viszonyok többnyire jók. A Magyar Közút hálózatán 322, az MKIF-nél 79 munkagép dolgozik a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben. A két vállalat raktáraiban még mindig több mint 100 ezer tonna útszórósó, és több mint kétmillió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.

(Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

I. fokú hókészenlétet a vasúton

A váltók tisztítása folyamatos, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek. A vonatközlekedés hajnalban országszerte minden vasútvonalon rendben elindult, nincsenek jelentős fennakadások. Az eljutás minden vonalon biztosított – hangsúlyozta Lázár János.

Az autóbuszos közlekedést továbbra is nehezíti a hó

A miniszter megjegyezte, Veresegyház, Vác, Gödöllő, Esztergom térségében előfordulnak járatkimaradások, járműhibák, Komárom-Esztergom, Borsod-Abaúj-Zemplén, Zala, Vas vármegyében pedig az útviszonyok miatt maradnak ki megállók, de minden település elérhető. A HÉV közlekedésben nincs fennakadás. Lázár János hangsúlyozta, a MÁV-csoport és a közútkezelők munkatársai továbbra is azon dolgoznak, hogy minden közlekedő számára biztonságossá tegyék az utazást a magyar utakon és a vasúton.