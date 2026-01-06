Budapest még a néhány centis hóval sem tud megbírkózni

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a fővárosi cégek folyamatosan dolgoznak a budapesti utak síkosságmentesítésén, de előfordulhatnak fennakadások – teszik hozzá.

(Fotó: MTVA/Bizományosi: Nagy Zoltán)

Karácsony Gergely főpolgármester közölte, a fővárosi útszakaszokat a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója a szokott prioritási sorrendben takarítja: először a hidakat, felüljárókat, az autópályákat és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszait, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszait és egyéb közösségi közlekedési útvonalakat, ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak következnek. A mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés.

A BKK infó Facebook-oldalán ugyanakkor jól látszik, eddig nem igazán sikerült megugrani a feladatot, több hegyvidéki buszjáratnál is kimaradtak megállók, mert a havazás és a csúszós utak miatt nem tudtak megállni a járművek. A kommentelők ugyanakkor megközelíthetetlen megállókról, csúszós lépcsőkről számolnak be, valamint szóvá tették, hogy sehol nem találkoztak hókotrókkal, így némelyik főút életveszélyes a lefagyott vagy éppen latyakos úttest miatt.

A Magyar Közút folyamatosan dolgozik az utakon

Lázár János építési és közlekedési miniszter közösségi oldalán ugyanakkor arról tájékoztatott, hogy a vasúton és a HÉV közlekedésében nincs jelentős fennakadás, a váltók tisztítása folyamatos, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek, Budapest térségében több helyen javítást igényeltek. Az autóbuszos közlekedést nehezíti a hó, így Baranya, Tolna, Csongrád-Csanád és Békés vármegyékben jelentősen megnövekedett menetidővel közlekednek a járművek.

A miniszter hangsúyozta, a MÁV-csoport és a közútkezelők munkatársai azon dolgoznak, hogy minden közlekedő számára biztonságossá tegye az utazást a magyar utakon és a vasúton.