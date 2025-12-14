Tovább nőtt a Bondi Beachen történt lövöldözés halottainak száma + videó

A rendőrség hangsúlyozta: egyelőre nem tudni, hogy a támadás kapcsolatban állt-e az ünnepséggel, az eset körülményeit és a fegyveres indítékait továbbra is vizsgálják. A hatóságok szerint a támadót a rendőrök ártalmatlanították.

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök sokkolónak és felkavarónak nevezte a Bondi Beachen történteket, és részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Hozzátette: a szövetségi kormány minden szükséges támogatást megad a hatóságoknak a nyomozás során.