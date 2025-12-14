rendőrségstrandtámadásAusztrália

Tovább nőtt a Bondi Beachen történt lövöldözés halottainak száma + videó

Vérengzés rázta meg Sydney egyik legismertebb tengerpartját: a Bondi Beachen történt lövöldözésben tizenkét ember meghalt, köztük a támadó is, több tucatnyian megsérültek, miközben a hatóságok továbbra is vizsgálják az indítékokat és az eset körülményeit.

2025. 12. 14. 11:22
Az ausztrál rendőrség közlése szerint két személyt őrizetbe vettek (Fotó: AFP)
Legkevesebb tíz ember életét vesztette, köztük a támadó is, az ausztráliai Bondi Beachen történt lövöldözésben – jelentette be az új-dél-walesi rendőrség a BBC beszámolója szerint. A hatóságok közlése alapján az incidens során legalább tizenkét ember megsérült, valamint két rendőrt is lelőttek.

Legalább tíz ember életét vesztette a lövöldözés során
Legalább tíz ember életét vesztette a lövöldözés során (Fotó: AFP)

A lövöldözés az egyik legnépszerűbb sydney-i tengerpart közelében történt, ahonnan a helyszínen tartózkodók pánikszerűen elmenekültek. Egy szemtanú a BBC-nek elmondta, hogy gyerekeivel együtt próbált elrejtőzni és elmenekülni egy hanukaünnepségről, amelyet a part közelében tartottak, amikor lövések dördültek el.

A rendőrség hangsúlyozta: egyelőre nem tudni, hogy a támadás kapcsolatban állt-e az ünnepséggel, az eset körülményeit és a fegyveres indítékait továbbra is vizsgálják. A hatóságok szerint a támadót a rendőrök ártalmatlanították.

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök sokkolónak és felkavarónak nevezte a Bondi Beachen történteket, és részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Hozzátette: a szövetségi kormány minden szükséges támogatást megad a hatóságoknak a nyomozás során.

A rendőrség közlése szerint a térséget lezárták, a lakosságot pedig arra kérték, hogy kerüljék el a környéket, amíg a helyszínelés és a biztonsági intézkedések tartanak. A BBC szerint Ausztráliában ritkák az ilyen súlyos fegyveres támadások, ezért az eset különösen nagy megrázkódtatást okozott az országban.

Nemrég arról írtunk, hogy az amerikai hadsereg közlése szerint egy, az Iszlám Államhoz köthető támadásban Szíriában két amerikai katona és egy amerikai civil tolmács életét vesztette, a rajtaütésnek több sebesültje is van.

Frissítés: 

Az új-dél-walesi rendőrség közlése szerint tizenkettőre nőtt a támadás halottainak száma. A BBC azt írja, hogy további 29 embert, köztük egy gyereket szállítottak kórházba.

A rendőrség közlése szerint több mint ezren vettek részt egy Hanuka kezdetét ünneplő rendezvényen a tengerparton. 

Egy békés és örömteli éjszakát tört össze egy szörnyű, gonosz támadás

– mondta Chris Minns, Új-Dél-Wales miniszterelnöke.

A rendőrség közlése szerint van egy másik gyanúsított is, akinek az állapota kritikus.

Borítókép: Az ausztrál rendőrség közlése szerint két személyt őrizetbe vettek (Fotó: AFP)

