Tovább nőtt a Bondi Beachen történt lövöldözés halottainak száma + videó

Legkevesebb tíz ember életét vesztette, köztük a támadó is, az ausztráliai Bondi Beachen történt lövöldözésben – jelentette be az új-dél-walesi rendőrség a BBC beszámolója szerint. A hatóságok közlése alapján az incidens során legalább tizenkét ember megsérült, valamint két rendőrt is lelőttek.
A lövöldözés az egyik legnépszerűbb sydney-i tengerpart közelében történt, ahonnan a helyszínen tartózkodók pánikszerűen elmenekültek. Egy szemtanú a BBC-nek elmondta, hogy gyerekeivel együtt próbált elrejtőzni és elmenekülni egy hanukaünnepségről, amelyet a part közelében tartottak, amikor lövések dördültek el.
