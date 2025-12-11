Amanda Seyfried nem kér bocsánatot, továbbra is kiáll a Charlie Kirkről tett megjegyzése mellett

Charlie Kirket, a jobboldali politikai kommentátort és a Turning Point USA alapítóját 31 évesen lelőtték egy egyetemi rendezvényen a Utah State University campusán szeptember 10-én. A tragédia után Amanda Seyfried egy Instagram-poszt alatt annyit kommentelt: „Gyűlölködő volt.” A kijelentés hatalmas felháborodást váltott ki, ezért szeptember 17-én egy újabb Instagram-bejegyzésben pontosította gondolatait – írta a People.com.

Amanda Seyfried nem kér bocsánatot Charlie Kirkre tett megjegyzése miatt Fotó: Stuart C. Wilson/Getty; Nordin Catic/Getty

Charlie Kirk meggyilkolása felfoghatatlan

Elfelejtjük, hogy az emberi lélek mennyire árnyalt

– írta Seyfried, majd így folytatta: „Lehetek dühös a nőgyűlölet és a rasszista retorika miatt, és közben nagyon is egyetérthetek azzal, hogy Charlie Kirk meggyilkolása rendkívül felkavaró és felfoghatatlan. Senkinek nem lenne szabad ilyen erőszakot átélnie. Ez az ország túl sok értelmetlen és brutális haláleset és lövöldözés miatt gyászol. Legalább ebben megegyezhetünk?” Hozzátette: „Nem akarom tovább szítani a tüzet. Csak tisztázni akartam valamit, amit felelőtlenül kiragadtak a kontextusából. Élénk, érvelő párbeszéd – nem pont erre lenne szükségünk?”

A Who What Wear magazinnak adott friss interjúban a The Housemaid sztárja elmondta, hogy továbbra sem kér bocsánatot.

Nem vagyok hajlandó bocsánatot kérni ezért. Az isten szerelmére, egyetlen megjegyzést fűztem valamihez

– mondta az Oscar-jelölt színésznő, hozzátéve: „Olyasmit mondtam, ami a valóságon, felvételeken és tényleges idézeteken alapult. Amit mondtam, az tény volt, és jogom van véleményt formálni.” „Tudtam némileg finomítani a véleményemen, úgy éreztem, kiforgatták a szavaimat” – folytatta.

A 22 éves Tyler Robinsont több vádponttal, köztük súlyosbított emberöléssel vádolják, miután állítólagosan kivégezte Kirket. Robinson a vádirat szerint azt mondta a szüleinek, hogy

nem mehet börtönbe, véget akar vetni mindennek.

Ray Ormond őrmester, a Utah County Sheriff’s Office munkatársa korábban a People magazinnak elmondta, hogy Robinsont jelenleg a speciális elhelyezési egységben tartják, ahol az elítélteknek folyamatosan öngyilkosság-megelőző ruhát kell viselniük. „A speciális egységünk egy külön megfigyelési protokollt is magában foglal, amely több felügyeletet és az említett ruhadarab viselését írja elő” – tette hozzá Ormond.

Kirk halála óta özvegye, Erica Kirk vette át férje szerepét a Turning Point USA élén.