Hazai Freddie Mercury-emlékekre vadászik a Magyar Zene Háza

A jövő tavasszal megnyíló Freddie Mercury-kiállításhoz várják azok jelentkezését, akik a Queen 1986-os budapesti koncertjéhez kapcsolódva személyes történettel vagy valamilyen ereklyével rendelkeznek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 14:36
Freddie Mercury koncert előtti hangpróbán a Népstadionban, Budapest, 1986. július 25., Endrényi Egon felvétele, eredeti fényképnegatív, MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum
„Találkoztál a zenekarral? Elcsípted őket a hajón vagy a Hungaroringen? Készítettél saját zászlót, kitűzőt vagy bármilyen kelléket a koncertre? Most téged keresünk!” – szerepel a kedden közzétett felhívásban. A Magyar Zene Háza 2026 tavaszán nyíló Freddie-kiállítása részeként közönségsztorikat, relikviákat, fotókat és személyes emlékeket gyűjtenek az 1986-os budapesti Queen-látogatásról, hogy megmutassák, miként él tovább a zenetörténeti esemény a rajongók szívében.

Nagyszabású kiállítás nyílik tavasszal Fotó: Ladóczki Balázs

A világhírű zenekar frontemberéhez, Freddie Mercuryhoz kapcsolódó kiállítás szervezői olyan fotókra, emlékekre, tárgyakra számítanak, amelyek átvészelték az évtizedeket. 

Azokat keresik, akik találkoztak a zenekarral a városban, a kikötőben vagy a Hungaroringen, saját készítésű koncertkellékekkel, pólókkal, zászlókkal, eredeti belépőjeggyel, fotóval, poszterrel, újságkivágással, trafikos Queen-tükörrel, kazettával, vagy bármilyen aprósággal rendelkeznek, illetve személyes történettel, visszaemlékezéssel tudnak hozzátenni a tárlathoz.

A Magyar Zene Háza jelezte, hogy az általuk kiválasztott tartalmak megjelenhetnek a kiállítás hivatalos online és offline kommunikációjában, a kiállítás promóciójában, valamint merch termékein, továbbá helyet kaphatnak az intézményben megvalósuló pop-up installációban, illetve a kiállításban is. A beküldési határidő 2026. január 31., az emlékeket a [email protected] várják.

A Freddie című, 2026 tavaszán nyíló tárlat az énekes születésének 80. és a Queen budapesti koncertjének 40. évfordulójához egyaránt kapcsolódik. A kiállítás több száz eredeti, személyes tárgyon, barátok és munkatársak visszaemlékezésein keresztül fogja bemutatni az énekes életét a rivaldafényben és a kulisszák mögött.

 

