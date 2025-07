Döbbenetes: a kádári rezsim majdnem megakadályozta a Queen budapesti koncertjét

Ki ne ismerné a brit Queen együttest? És ki ne tudná, hogy koncertet adtak a kádári Magyarországon, ahol még a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalunk is elhangzott Freddie Mercury tolmácsolásában? A rockegyüttes 1986. július 27-én (39 éve!) lépett fel Budapesten, az akkori Népstadionban összegyűlt hetvenezres tömeg előtt.

A Hónap kincse: Queen Backstage Budapest 1986 – Endrényi Egon és Gáspár Miklós fotói című kamarakiállítás megnyitója (Fotó: Havran Zoltán)

Mint kiderült a Nemzeti Múzeum a Hónap kincse: Queen Backstage Budapest 1986 – Endrényi Egon és Gáspár Miklós fotói című kamarakiállítás megnyitóján, több szempontból sem volt egyszerű projekt a banda koncertjének a megszervezése.

Szó esett devizáról, állami vállalatokról, sőt – mint Csatári Bence, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tudományos főmunkatársa tárlatvezetésén megtudhattuk – akadt olyan káder az Országos Rendező Iroda (ORI) vezetésében, aki a kórházak állapotára hivatkozva szerette volna meghiúsítani a legendás együttes magyarországi fellépését. Lám, milyen régi beidegződés a baloldaltól az egészségügy állapotára hivatkozva akadályozni mindent, ami értékes és maradandó.

Gáspár Miklós a megnyitón (Fotó: Havran Zoltán)

Viszont ha már sikerült a Queent elcsábítani Budapestre – amiben szerepet játszhatott az is, hogy nyugaton bennünket tartottak a „legvidámabb barakknak” –, a legendás zenészek egy hétig itt maradtak. Sőt magyar–angol koprodukcióban egy koncertfilmet is forgattak róluk, ami Varázslat – A Queen Budapesten címmel látott napvilágot 1987-ben (2012-ben ismét kiadták, immár felújított változatban). Az alkotásnak a Balázs Béla-díjas Zsombolyai János volt a rendezője, és Ragályi Elemér az operatőre. De a mi hőseink most nem ők, hanem a koncerten, a rockbandának szervezett külön programokon és a forgatáson fotózó Endrényi Egon és Gáspár Miklós. A megnyitón a két kiváló fotós családja is jelen volt.

Brian May bringóhintóban sztereó fényképeket nézeget a Margit-szigeten, Budapest, 1986. július 25., Endrényi Egon felvétele, eredeti fényképnegatív, MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum

A 2014-ben elhunyt fotóművész és standfotós Endrényi Egon olyan világsztárokkal dolgozott együtt, mint például Guillermo del Toro, Helen Mirren, Nicolas Cage, Anthony Hopkins.