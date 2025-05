Múzeumok majálisa 2025: közel száz múzeum programjait ismerhetjük meg a hétvégén

A múzeumkertben található kiállítók standjain kívül, bent az épületben is nagyon sok programunk lesz. Pop-up koncertektől kezdve tartalmas, mély beszélgetéseken át, mindenféle kézműves-foglalkozásokig. Vannak olyan hozzáférhetőségi programjaink is, ahol például a Vakok Iskolája lesz a vendégünk. De ebben a két napban lehet majd találkozni nálunk Hobóval és Csík Jánossal is. Azokra a látogatókra is gondoltunk, akik itt élnek Magyarországon, de nem beszélik a magyar nyelvet, nekik angol nyelvű vezetést fogunk tartani a magyar történelem legfontosabb XX. századi eseményeiről.