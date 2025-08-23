Salvini keményen odaszólt Macronnak – diplomáciai botrány Párizsban

Matteo Salvini olasz közlekedési miniszter és a jobboldali Liga párt vezetője Milánóban beszélt arról, hogy Franciaország és Nagy-Britannia újabb csapatokat küldene Ukrajnába, amint a körülmények lehetővé teszik.

Ha ennyire akarja, vegye fel a sisakot, az egyenruhát, fogjon fegyvert, és menjen maga Ukrajnába

– üzente Macronnak, számolt be róla az RFI.

A kijelentés hatalmas felháborodást váltott ki Párizsban. A francia külügyminisztérium közölte, hogy Emanuela D’Alessandro olasz nagykövetet augusztus 21-én hivatalosan is bekérették.

Salvini nem először bírálja Emmanuel Macront.

Idén tavasszal például őrültnek nevezte a francia elnököt, amiért mindenáron háborús eszkalációba sodorná Európát Ukrajna oldalán.

A Liga vezetője évek óta a brüsszeli elit és Macron egyik legkövetkezetesebb kritikusa, aki a migráció, az európai belügyek és a háborús politika kérdésében sem hajlandó meghátrálni.

