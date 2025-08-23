FranciaországUkrajnaPárizsMatteo SalviniMacronbotrány

Salvini keményen odaszólt Macronnak – diplomáciai botrány Párizsban

Éles diplomáciai feszültség alakult ki Franciaország és Olaszország között, miután Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes arra szólította fel Emmanuel Macront, hogy ha valóban ennyire támogatni kívánja Ukrajnát, inkább menjen a frontra. Párizs válaszul bekérette az olasz nagykövetet, mondván: az efféle kijelentések aláássák a két ország közötti bizalmat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 12:50
Matteo Salvini Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Matteo Salvini olasz közlekedési miniszter és a jobboldali Liga párt vezetője Milánóban beszélt arról, hogy Franciaország és Nagy-Britannia újabb csapatokat küldene Ukrajnába, amint a körülmények lehetővé teszik. 

Salvini
Matteo Salvini és Orbán Viktor. Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Ha ennyire akarja, vegye fel a sisakot, az egyenruhát, fogjon fegyvert, és menjen maga Ukrajnába

 – üzente Macronnak, számolt be róla az RFI.

A kijelentés hatalmas felháborodást váltott ki Párizsban. A francia külügyminisztérium közölte, hogy Emanuela D’Alessandro olasz nagykövetet augusztus 21-én hivatalosan is bekérették.

Salvini nem először bírálja Emmanuel Macront. 

Idén tavasszal például őrültnek nevezte a francia elnököt, amiért mindenáron háborús eszkalációba sodorná Európát Ukrajna oldalán.

A Liga vezetője évek óta a brüsszeli elit és Macron egyik legkövetkezetesebb kritikusa, aki a migráció, az európai belügyek és a háborús politika kérdésében sem hajlandó meghátrálni.

 

Borítókép: Matteo Salvini (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelektámadás

Támadás érte Erdélyt

Tóth Tamás Antal avatarja

Ehhez lesz szavuk még az ott élőknek is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.