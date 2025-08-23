Magyar Péter nem áll le a blöfföléssel

„Tegnap óta kétszer is hazugságon kaptunk téged a miniszterelnök horvát útja kapcsán, de látom, még mindig nem adod fel, tovább hergeled a szektát, és blöffölsz. Először is tisztázzuk: a miniszterelnök egy hónappal ezelőtt bejelentette az MCC Feszten, hogy idén is Horvátországba megy nyaralni, mint minden évben, és ott felül egy kis vitorlásra. Erre te most bohóc módjára úgy teszel, mintha lebuktattad volna, hogy ott van” – írta a közösségi oldalán Kocsis Máté, miután Magyar Péter ismét támadta a miniszterelnököt a nyaralása miatt.

Orbán Viktor az MCC Feszten beszélt a nyaralásáról. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője felidézte, hogy a Tisza Párt elnöke előjött „ezzel a honvédségi gépes marhasággal, a yachttal meg a luxus ételekkel, és hamar kiderült, hogy mindegyik kamu”.

De te nem hagyod abba az uszítást, a propagandasajtód mögé bújva most előállsz azzal, hogy a miniszterelnök fizet-e vagy sem. Kapaszkodj meg, a miniszterelnök az általa igénybe vett szolgáltatásokért mindig fizet! Ha ültél volna vele valaha egy asztalnál, akkor tudnád. De nem ültél, csak szerettél volna

– jegyezte meg a frakcióvezető.

Kocsis Máté kiemelte: a miniszterelnöknek van jövedelme, ahogy Magyar Péternek is, ebből fizeti az utazásának költségeit. A kifogásolt repülőgép bérelhető, és minden utas maga fizeti a rá eső költségeket – közölte a frakcióvezető, ezt követően pedig felelősségre vonta Magyar Pétert.

Árulj már el néhány dolgot a világnak: te elmehetsz Olaszországba, de az ő horvát útja probléma? Te felülhetsz egy kisrepülőre, ő meg nem? Te kifizettél bárkinek bármit idén nyáron a két hónapos élményparkozásért? Kifizetted a repülőzést, quadozást, csónakázást, vitorlázást, meg a többit?

– kérdezte a tiszás politikust Kocsis Máté.