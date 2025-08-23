LakmuszKocsis MátétényellenőrOrbán ViktorálhírzebraHorvátországvitorlásMagyar Péter

Magyar Péter újabb álhírt terjeszt Orbán Viktor nyaralásáról

„Hamarabb utolértük Magyar Pétert, mint a sánta kutyát” – írta Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője újabb hatalmas zebrát terített le.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 9:07
„Miután tegnap a forrófejű elvtárs hazudott egy ordasat a honvédségi gépről, nem érte be ennyivel, azzal is megetette a híveit, hogy Orbán Viktor a horvát nyaralásán egy kisebb vitorlásról suttyomban átült egy hatalmas yachtra, kint a nyílt vízen. Természetesen ez sem volt igaz” – írta a közösségi oldalán Kocsis Máté, miután Magyar Péter újabb hamis információkat kezdett terjeszteni Orbán Viktor miniszterelnök horvátországi nyaralásáról.

A Fidesz frakcióvezetője kiemelte:

Magyar Péter azt is hazudta, hogy az említett két hajó a kikötőben pontosan egymás mellett állt, és persze mindezt az alább is látható fotóval ő jól »leleplezte«.

Ám az a fotó, amelyet Magyar Péter „bizonyítékként” csatolt, egy 2020. február 19-én közzétett hajóhirdetésből származik. Több mint öt és fél évvel ezelőtti, nem tegnapi – mutatott rá Kocsis Máté.

A frakcióvezető nehezményezte, hogy a 444-es és telexes tényellenőrök, illetve a Lakmusz nevű Soros-szervezet most nem voltak olyan szemfülesek, hogy kiszúrják a téves állítást.

Egy újabb ÁLHÍR, de a tiszás szektásoknak és kamuprofiloknak ennyi pont elég. Egyre cikibb az egész Tisza. 232 nap, és felkenődnek a falra!

– jegyezte meg Kocsis Máté.

Hamarabb utolértük Magyar Pétert, mint a sánta kutyát 🙂 Miután tegnap a forrófejű elvtárs hazudott egy ordasat a...

Posted by Kocsis Máté on Friday, August 22, 2025

 

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Tóth Tamás Antal
idezojelektámadás

Támadás érte Erdélyt

Tóth Tamás Antal avatarja

Ehhez lesz szavuk még az ott élőknek is.

