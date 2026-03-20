CPAC 2026Javier MileiCPAC HungaryAlice Weidel

CPAC 2026: Javier Milei és Alice Weidel is színpadra lép + videó

Javier Milei, Argentína elnöke, aki ikonikus láncfűrésszel töri le az inflációt, valamint Alice Weidel, a német jobboldal meghatározó politikusa is felszólal az idei CPAC Hungary rendezvényen – jelentette be Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a sajtótájékoztatón.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 23:58
Holnap kezdetét veszi az 5. CPAC Hungary
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szánthó Miklós hangsúlyozta: minden idők legütősebb eseményére készülnek, az immár ötödik alkalommal megrendezett CPAC Hungary idén a „Fel győzelemre!” jelszóval várja a résztvevőket.

A rendezvény rangját jól mutatja, hogy két hivatalban lévő és egy korábbi miniszterelnök, egy államfő, több miniszter, kongresszusi képviselők, valamint mindhárom európai jobboldali pártcsalád vezetője és hét jobboldali pártelnök is jelen lesz, kiegészülve számos nemzetközi véleményformálóval és közéleti szereplővel. Összesen 

  • 667 külföldi vendég érkezik 51 országból, mellettük 
  • 182 újságíró és 
  • 34 partnerszervezet képviselői is részt vesznek az eseményen. 

Így néz ki tehát az elszigetelt magyar jobboldal

– jegyezte meg ironikusan Szánthó Miklós. Hozzátette: a Brüsszel–Kijev tengely és hazai ápoltjaik összehangolt politikai támadást indítottak Magyarország ellen a közelgő választások miatt. Mint fogalmazott, 

azt próbálják elhitetni, hogy a jobboldal kisebbségben van, miközben valójában itthon és nemzetközi szinten is egy erős, többségi álláspontot képvisel: a migráció megfékezését, a családok védelmét és a béke fontosságát.

CPAC 2026: a patrióták nem hátrálnak meg

A konzervatív közélet egyik legfontosabb seregszemléje az Egyesült Államokból indult, és már négy alkalommal rendezték meg Magyarországon. Az idei felszólalók közül Szánthó Miklós elsőként Eva Vlaardingerbroekot jelentette be, majd Dave Rubint, aki a hosszú beszélgetések egyik legismertebb arca. Az is kiderült, hogy Andrej Babis, Csehország miniszterelnöke is részt vesz a CPAC Hungary idei rendezvényén, és Mateusz Morawiecki is visszatér Budapestre. 

A patrióták nem hátrálnak meg, és közösen állnak ki Európa békéjéért, jövőjéért és jólétéért.

A Vox vezetője és az Patrióták Európáért pártcsalád elnöke, valamint a latin-amerikai jobboldal egyik legismertebb arca is felszólal majd az idei rendezvényen.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Alapjogokért Központ)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
