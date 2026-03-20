CPAC 2026: Javier Milei és Alice Weidel is színpadra lép + videó

CPAC 2026: a patrióták nem hátrálnak meg

A konzervatív közélet egyik legfontosabb seregszemléje az Egyesült Államokból indult, és már négy alkalommal rendezték meg Magyarországon. Az idei felszólalók közül Szánthó Miklós elsőként Eva Vlaardingerbroekot jelentette be, majd Dave Rubint, aki a hosszú beszélgetések egyik legismertebb arca. Az is kiderült, hogy Andrej Babis, Csehország miniszterelnöke is részt vesz a CPAC Hungary idei rendezvényén, és Mateusz Morawiecki is visszatér Budapestre.

A patrióták nem hátrálnak meg, és közösen állnak ki Európa békéjéért, jövőjéért és jólétéért.

A Vox vezetője és az Patrióták Európáért pártcsalád elnöke, valamint a latin-amerikai jobboldal egyik legismertebb arca is felszólal majd az idei rendezvényen.