A CPAC Hungary a józan ész és a normalitás erőinek gyülekezőhelye

– A CPAC Hungary nemcsak a konzervatív és jobboldali erők, hanem a józan ész és a normalitás erőinek gyülekezőhelye – jelentette ki az Alapjogokért Központ főigazgatója az M1 aktuális csatorna műsorában. Szánthó Miklós kiemelte: az elmúlt hónapokban érzékelhetővé vált az a veszély, hogy Magyarországot „bele akarják zsarolni” a háborúba, Ukrajna további finanszírozásába és katonai megsegítésébe.

Forrás: MTI2026. 03. 20. 9:46
Holnap kezdetét veszi az 5. CPAC Hungary Forrás: Szánthó Miklós/Facebook
Szánthó Miklós a szombati budapesti Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) kapcsán azt mondta: nem ideológia, hanem józan ész függvénye az, hogy valaki nemet mondjon a migrációra és igent mondjon a nemzetre, igent mondjon a családra és nemet mondjon a genderideológiára, valamint igent mondjon a békére a háború helyett.

Szánthó Miklós bejelentette: holnap kezdetét veszi az 5. CPAC Hungary Fotó: MTI

Most a legnagyobb „héják” Brüsszelben, Kijev támogatásában azok a korábban egyébként „pacifista és galamblelkű liberális szépelgők”, akik folyamatosan békéről, konszenzusról, kompromisszumról értekeztek, és a jobboldalt vádolták azzal, hogy militáns, agresszív és katonai retorikát használ – mutatott rá.

Hozzátette: ezzel áll szemben a jobboldal, „a jobboldali vagány csávók”, akik itt lesznek a CPAC-en, akik szerint 

  • nincs szükség migrációra, 
  • a nemzeti lét jobb, mint a nemzetközi lét, 
  • a család jobb, mint a magány, és 
  • a béke jobb, mint a háború.

Nyilván az utóbbi téma határozza meg a mostani CPAC Hungary-t – hangsúlyozta Szánthó Miklós. A főigazgató kiemelte: 

az elmúlt hónapokban kézzelfoghatóvá vált az a veszély, hogy Magyarországot »bele akarják zsarolni« a háborúba, Ukrajna további finanszírozásába és katonai megsegítésébe.

Az olajblokád is azért van, hogy Magyarország hajoljon meg a brüsszeli, kijevi akarat előtt, menjen bele a háborúba, vagy az olajblokád révén kialakítani tervezett társadalmi destabilizáció és elégedetlenség révén mozdítsák el a jobboldali döntéshozókat Magyarországon, és helyükre olyanok érkezzenek – Magyar Péterék – akik Ukrajnát minden eszközzel anyagilag és katonailag is támogatnák – magyarázta.

A CPAC Hungary erre az egészre nemet mond, igent mond viszont arra, hogy a jobboldali konzervatív, patrióta, szuverenista erőknek győzniük kell, ezért is az a konferencia szlogenje, hogy »Fel, győzelemre!«

– közölte.

Szánthó Miklós tájékoztatása szerint a szombati budapesti CPAC-en itt lesz a cseh miniszterelnök, a georgiai miniszterelnök, 

lesznek magas rangú vendégek Dél-Amerikából, Izraelből, Ausztráliából, Japánból, valamint itt lesz a belga, a holland és az osztrák jobboldal vezetője is, két vendég nevét pedig később jelentik be.

Úgy fogalmazott: olyan „sztárparádé” lesz, ami egyfelől megmutatja, hogy Magyarország globálisan a többséghez tartozik akár migrációról, akár családvédelemről, akár a békéről van szó. Szánthó Miklós a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a CPAC kapcsán azt mondta, ma ahhoz kell bátorság, hogy valaki nemet mondjon a háborúra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
