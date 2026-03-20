A CPAC Hungary a józan ész és a normalitás erőinek gyülekezőhelye

Szánthó Miklós a szombati budapesti Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) kapcsán azt mondta: nem ideológia, hanem józan ész függvénye az, hogy valaki nemet mondjon a migrációra és igent mondjon a nemzetre, igent mondjon a családra és nemet mondjon a genderideológiára, valamint igent mondjon a békére a háború helyett.
Most a legnagyobb „héják” Brüsszelben, Kijev támogatásában azok a korábban egyébként „pacifista és galamblelkű liberális szépelgők”, akik folyamatosan békéről, konszenzusról, kompromisszumról értekeztek, és a jobboldalt vádolták azzal, hogy militáns, agresszív és katonai retorikát használ – mutatott rá.
