Szánthó Miklós: Fel, győzelemre! – exkluzív interjú

Idén „az a közvetlen veszély fenyeget, hogy Magyarországot a Brüsszel–Kijev-tengely – Magyar Péter segítségével – bele akarja rángatni a háborúba. Ez szerintem az a faktor, ami a korábbi CPAC Hungarykhez képes a mostanit kiemeli, mert most nem csak a veszélyek korában élünk, hanem egy veszélyes pillanatban is vagyunk! Csak a magyar jobboldal az, amely meg tudja akadályozni, hogy Magyarországot bevonják a háborúba!" – nyilatkozta lapunknak Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a CPAC Hungary megnyitóján.

Erdélyi Ákos
2026. 03. 20. 22:54
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója sajtótájékoztatót tart a CPAC Hungary 2026 megnyitóján Fotó: Mirkó István
– Négy CPAC-et rendeztek eddig Magyarországon, ez lesz az ötödik. Eddig mindegyik CPAC, függetlenül a politikai kontextustól, kiemelkedőn fontos konzervatív eseménynek számított. Most azonban forrong a világ – ma például Csehországban történt terrortámadás –, sokan tehát úgy érzik, hogy most még nagyobb a tét, az idei CPAC a korábbiaknál is fontosabb. Igazuk lehet azoknak, akik ezt így látják?

– Nagyon közel áll ez a megközelítés a valósághoz. Egyfelől ott van nyilván különlegességi faktorként az idei CPAC Hungary kapcsán a magyar választások időpontja és ténye. Másrészt az eddigi CPAC Hungary fórumokon a magyar stratégiai, politikai célkitűzés az volt, hogy legyen Ukrajnában tűzszünet, és legyen béke. 

Most viszont már az a közvetlen veszély fenyeget, hogy Magyarországot a Brüsszel–Kijev-tengely – Magyar Péter segítségével – bele akarja rángatni a háborúba. Ez szerintem az a faktor, ami a korábbi CPAC Hungarykhez képes a mostanit kiemeli, mert most nem csak a veszélyek korában élünk, hanem egy veszélyes pillanatban is vagyunk. Csak a magyar jobboldal az – és a CPAC Hungary is ennek a közösségnek a része –, amely meg tudja akadályozni, hogy Magyarországot bevonják a háborúba, hogy Magyarország továbbra is a béke és biztonság szigete maradjon. 

Szánthó Miklós sajtótájékoztatót tart a 2026-os CPAC megnyitóján (Fotó: Mirkó István)

– A patrióták alapvetően megreformálnák Brüsszelt. Példaként említhetném a migrációt, vagy akár az orosz–ukrán háborút: míg Magyarország kezdetek óta békepárti, Brüsszel gyakorlatilag öntené a pénzt és a fegyvert Ukrajnába, sőt már az európai polgárok besorozásának ötlete is felmerült. Egy ilyen horderejű konferencia, mint a CPAC – tele sztárvendégekkel, népszerű politikusokkal és kommentátorokkal – kellő hangerőt képvisel ahhoz, hogy a tiltakozásnak az amplitúdója már Brüsszelbe is elérjen?

– Igen, továbbá világviszonylatban is azt mutatja, hogy a magyar jobboldal a globális többségnek a része. Nem szabad lebecsülni szerintem a lelki, emocionális oldalát egy választási kampánynak, és nem szabad lebecsülni szerintem a választóknak sem a politikai elszántságát, sem azt, hogy milyen hangulatban vannak. 

Jól látható a magyarországi baloldal részéről, hogy a fake news kampányok részeként demoralizálni akarják a magyar jobboldalt és jobboldali szavazókat a hamis közvélemény-kutatásokkal, egy olyan hangulat gerjesztésével, hogy a magyar jobboldal kisebbségben van. Nyilván ez is Magyar Péter és a Tisza érdekét szolgálja. Ezzel szemben azt mutatja a valóság – a megbízható közvélemény-kutatások, az időközi választások, a Békemenet, Orbán Viktor országjáró fóruma, hogy a jobboldal idehaza is többségben van, a CPAC Hungary pedig azt fogja felmutatni, hogy nemcsak idehaza van többségben, hanem a világban is a migrációellenes, család- és békepárti többségnek a része, bármit is állít erről Magyar Péter vagy Brüsszel. 

– Magyarország április 12-én választ, és a konzervatív Fidesz–KDNP győzelme kulcsfontosságú európai szinten a patrióta erők további térnyerésében. Mennyire biztató az Európai Unió – maga Brüsszel – reformját megcélzó patrióta erők térnyerésének alakulása európai viszonylatban?

– Ami küszöbön áll, és nagyon nagy jelentőségű, az a magyar választás. Orbán Viktort nyilvánvalóan a Brüsszel–Kijev-tengely is azért akarja elmozdítani, mert ez lenne a legnagyobb skalp, és ha ezt meg tudnák csinálni – de nem fog sikerülni –, nos, az jelzésértékű lenne a többi jobboldali vezető számára is. Az a választás, ami az EU reformjával összefüggésben lényeges, a magyar választásokon kívül, illetve azt követően, az a jövő évi francia elnökválasztás. 

Az, hogy egy alapító nagy tagállamban reálisan felmerül annak a lehetősége, hogy egy jobboldali jelölt – akár Marine Le Pen, akár Jordan Bardella győz, már ha Le Pent a francia demokrácia jegyében nem engedik indulni –, és mondjuk egyikük a francia államfő lesz, annak óriási jelentősége van abból a szempontból, hogy hogyan szélesedik a Brüsszel-ellenes politikai tábor. Hiszen ott van és fontos Csehország, Szlovákia, Magyarország, sőt félig Lengyelország is, és természetesen Olaszország is fontos, de az, hogy Franciaországnak egy EU-realista elnöke lenne, és úgy ülne ott az állam- és kormányfők tanácsán, az egy nagyon nagy löketet adna az európai józan ész forradalmának. 

– Ha megfogalmazhatna egy rövid üzenetet a világ konzervatívai számára, az mi volna?

– Fel, győzelemre! 

Borítókép: Szánthó Miklós, az AJK főigazgatója sajtótájékoztatót tart a 2026-os CPAC megnyitóján (Fotó: Mirkó István)

Szánthó Miklós: Orbán Viktor fekete öves harcosként tér vissza a CPAC Hungary színpadára

CPAC Hungary 2026 12 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekCsehország

Már Csehországban is…

Bayer Zsolt avatarja

Senki nincs biztonságban?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
