Szánthó Miklós: Fel, győzelemre! – exkluzív interjú

– Négy CPAC-et rendeztek eddig Magyarországon, ez lesz az ötödik. Eddig mindegyik CPAC, függetlenül a politikai kontextustól, kiemelkedőn fontos konzervatív eseménynek számított. Most azonban forrong a világ – ma például Csehországban történt terrortámadás –, sokan tehát úgy érzik, hogy most még nagyobb a tét, az idei CPAC a korábbiaknál is fontosabb. Igazuk lehet azoknak, akik ezt így látják?

– Nagyon közel áll ez a megközelítés a valósághoz. Egyfelől ott van nyilván különlegességi faktorként az idei CPAC Hungary kapcsán a magyar választások időpontja és ténye. Másrészt az eddigi CPAC Hungary fórumokon a magyar stratégiai, politikai célkitűzés az volt, hogy legyen Ukrajnában tűzszünet, és legyen béke.

Most viszont már az a közvetlen veszély fenyeget, hogy Magyarországot a Brüsszel–Kijev-tengely – Magyar Péter segítségével – bele akarja rángatni a háborúba. Ez szerintem az a faktor, ami a korábbi CPAC Hungarykhez képes a mostanit kiemeli, mert most nem csak a veszélyek korában élünk, hanem egy veszélyes pillanatban is vagyunk. Csak a magyar jobboldal az – és a CPAC Hungary is ennek a közösségnek a része –, amely meg tudja akadályozni, hogy Magyarországot bevonják a háborúba, hogy Magyarország továbbra is a béke és biztonság szigete maradjon.