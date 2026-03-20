Feljelentést tett a legújabb tiszás hazugságkampány miatt Gulyás Gergely

Megjöttek az új adatok, toronymagasan vezet a Fidesz több körzetben

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 14:14
Rengetegen érkeznek a Békemenetre
Újabb választókerületi adatok kerültek a Mandiner birtokába: több helyen is jelentősen vezet a Fidesz. Borsodban, Jász-Nagykun-Szolnokban és Tolnában is stabil a kormánypártok előnye. A számok alapján több ismert fideszes jelölt is jó eséllyel őrizheti meg a mandátumát.

 

A tiszaújvárosi körzetben vezet a Fidesz

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 6-os számú körzetben (Szerencs és Tiszaújváros és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek

  • 38 százaléka a Fidesz–KDNP-re,
  • 34 százaléka a Tiszára,
  • hét százaléka a Mi Hazánkra,
  • három százaléka a Demokratikus Koalícióra,
  • egy százaléka a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra szavazna,
  • 17 százaléka bizonytalan.
Forrás: Mandiner

Ebben a választókerületben indul Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. A Fidesz stabil vezetése azt mutatja, hogy Koncznak jó esélye van, hogy megvédje a mandátumát.

 

Stabil Fidesz-előny Pócs János körzetében

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 2-es számú körzetben (Jászberény és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek

  • 42 százaléka a Fidesz–KDNP-re,
  • harminc százaléka a Tiszára,
  • négy százaléka a Mi Hazánkra,
  • négy százaléka a Demokratikus Koalícióra,
  • egy százaléka a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra szavazna,
  • 19 százaléka bizonytalan.
Forrás: Mandiner

Ebben a választókerületben indul Pócs János, aki az utóbbi hónapokban az influenszervideóival került az érdeklődés középpontjába. Az adatok alapján jó esélye van arra, hogy 2014, 2018 és 2022 után is megtartsa egyéni képviselői helyét.

 

Nem dől le a Fidesz-bástya

A Tolna vármegyei 3-as számú körzetben (Paks és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek

  • 47 százaléka a Fidesz–KDNP-re,
  • 32 százaléka a Tiszára,
  • négy százaléka a Mi Hazánkra,
  • két százaléka a Demokratikus Koalícióra,
  • egy százaléka a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra szavazna,
  • 14 százaléka bizonytalan.
Forrás: Mandiner

Ebben a választókerületben indul Süli János a Fidesz részéről. A politikus 2018-ban és 2022-ben is stabilan nyert. A fenti felmérés alapján most is jó esélye van erre.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

