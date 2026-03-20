Szentendrén is hatalmas a tömeg Orbán Viktor folytatódó országjárásán – Kövesse nálunk élőben! + videó

Szánthó Miklós: Orbán Viktor fekete öves harcosként tér vissza a CPAC Hungary színpadára

Szánthó Miklós bejegyzésében arról írt, hogy Orbán Viktor ismét főszónokként lép fel a CPAC Hungary rendezvényen. Az Alapjogokért Központ főigazgatója hangsúlyozta: Magyarország évek óta saját útját járja, és a miniszterelnök olyan tapasztalattal és politikai erővel rendelkezik, amely meghatározó a nemzetközi térben is.

2026. 03. 20. 17:21
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója sajtótájékoztatót tart a CPAC Hungary 2026 megnyitóján. Budapest, 2026 március 20 (Fotó: Mirkó István)
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója
„Idén is Orbán Viktor, hazánk miniszterelnöke lesz a #CPACHungary főszónoka! Magyarország immár 16 éve dacol a globalista fősodorral. Itt a saját utunkat járjuk, saját érdekeink mentén döntünk, és már Trump előtt »Trumpok« voltunk: a józan ész, a szuverenitás és a bátorság hangjai – mindez a jobboldalnak és vezetőjének köszönhetően” – írja bejegyzésében Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció)

Ma sem könnyű szembemenni Brüsszellel, de van valamink, ami felbecsülhetetlen ebben a csatában: több mint három évtized tapasztalata. Orbán Viktor harca a magyar útért nem tegnap kezdődött – és ezt a tudást nem lehet megvásárolni

 – teszi hozzá.

„Hiába próbálnak zsarolni vagy fenyegetni bennünket, Magyarországgal szemben ezzel nem lehet sikert elérni – ezt kellett megtapasztalnia Zelenszkijnek és támogatóinak, Magyar Péternek és Manfred Webernek is! Személyében a színpadon egy fekete öves harcos, aki nemcsak inspirál, hanem küzd is – és a baloldal legnagyobb bánatára: győz. Fel, győzelemre!” – zárta Szánthó Miklós.

Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.
