„Idén is Orbán Viktor, hazánk miniszterelnöke lesz a #CPACHungary főszónoka! Magyarország immár 16 éve dacol a globalista fősodorral. Itt a saját utunkat járjuk, saját érdekeink mentén döntünk, és már Trump előtt »Trumpok« voltunk: a józan ész, a szuverenitás és a bátorság hangjai – mindez a jobboldalnak és vezetőjének köszönhetően” – írja bejegyzésében Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.
Szánthó Miklós: Orbán Viktor fekete öves harcosként tér vissza a CPAC Hungary színpadára
Szánthó Miklós bejegyzésében arról írt, hogy Orbán Viktor ismét főszónokként lép fel a CPAC Hungary rendezvényen. Az Alapjogokért Központ főigazgatója hangsúlyozta: Magyarország évek óta saját útját járja, és a miniszterelnök olyan tapasztalattal és politikai erővel rendelkezik, amely meghatározó a nemzetközi térben is.
Ma sem könnyű szembemenni Brüsszellel, de van valamink, ami felbecsülhetetlen ebben a csatában: több mint három évtized tapasztalata. Orbán Viktor harca a magyar útért nem tegnap kezdődött – és ezt a tudást nem lehet megvásárolni
– teszi hozzá.
„Hiába próbálnak zsarolni vagy fenyegetni bennünket, Magyarországgal szemben ezzel nem lehet sikert elérni – ezt kellett megtapasztalnia Zelenszkijnek és támogatóinak, Magyar Péternek és Manfred Webernek is! Személyében a színpadon egy fekete öves harcos, aki nemcsak inspirál, hanem küzd is – és a baloldal legnagyobb bánatára: győz. Fel, győzelemre!” – zárta Szánthó Miklós.
Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)
