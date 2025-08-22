Magyar Péter újabb hazugsággal bukott le

„Az önimádó MANöken képtelen feldolgozni, hogy látványosan csökken az érdeklődés iránta, ezért ócska személyeskedéssel és hergeléssel próbálja magára irányítani a figyelmet” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint mai uszítása és hazugsága a miniszterelnök horvátországi nyaralásáról szól, és hamis állításokat tartalmaz jachtozásról, luxus ételekről és egyebekről.

Nyilván semmi sem úgy van, ahogy leírja, de a szektának pont ennyi kell. Ahhoz azonban már emberfeletti gátlástalanság szükséges, hogy Magyar Péter azt állítsa, hogy a miniszterelnök honvédségi géppel ment a horvátokhoz, hiszen ez könnyen ellenőrizhető. A HM közlése szerint a miniszterelnök nem vett igénybe semmilyen honvédségi eszközt, repülőt, akármit vagy bármit az utazásához

– írta Kocsis Máté, majd végül így zárta a bejegyzését: „Te meg hazudj, Péter, a kamuprofilok csápolnak érte, a libsi sajtó szolgalelkűen tudósítja a fröcsögésedet, de valójában már egyre többen látják az országban, hogy milyen ember is vagy! 233 nap, és felkenődsz a falra” – fogalmazott Kocsis Máté.

Menczer Tamás is reagált Magyar Péter arcpirító hazugságára, a kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint a Tisza Párt vezére ezen a nyáron a munka helyett egész nyáron szórakozott.

Olaszország és Balaton, elektromos szörf és víz feletti repkedés, sétarepülés, kenutúra, kvadozás, strandröpi, robogózás. Tánc, móka, kacagás

– foglalta össze Magyar Péter idei nyarát Menczer Tamás. A Fidesz politikusának a kedvence volt, amikor Magyar Péter egy Lincoln kabrióval fuvarozta a barátnőjét.

Szépek voltatok, mint Barbie és Ken

– jegyezte meg. Menczer emlékeztetett arra is, hogy Magyar Péter készített pillecukrot, igaz, akkor is remegett a keze. De még arra is szakított időt, hogy megismerkedjen a napraforgókkal. Menczer szerint Magyarnak a napraforgót ismernie kellett volna, hiszen már óvodában is az volt a jele.