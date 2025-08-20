Magyar Péter hetet-havat összehordott Pannonhalmán

Magyar Péter Pannonhalmán hetet-havat összehordott – értékelte a Tisza Párt elnökének augusztus 20. alkalmából elmondott beszédét Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán azt írta:

Megértem, nem is nagyon tehetett mást, az ő valódi programját majd Brüsszelben írják a kenyéradói: Manfred Weber és Ursula von der Leyen.

Emlékeztetett: Magyar Péter csak egy báb, akinek szolgalelkűen teljesítenie kell majd a migrációs paktumot, képviselnie a háborúpárti politikát és az összes többi brüsszeli diktátumot. Ezekről viszont elfelejtett beszélni – fűzte hozzá.

A beszéd súlytalan volt, az érdeklődés elmaradt a várakozásaitól.

„Ahogy a választási eredmény is el fog. 235 nap, és felkenődik a falra” – zárta a bejegyzését a politikus, majd a kommentszekcióban hozzátette: