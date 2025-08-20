Magyar PéterTisza PártAugusztus 20

Magyar Péter hetet-havat összehordott Pannonhalmán

Kocsis Máté.szerint a Tisza Párt elnökének az a baja a Fidesszel, hogy nincs benne.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 14:21
Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter Pannonhalmán hetet-havat összehordott – értékelte a Tisza Párt elnökének augusztus 20. alkalmából elmondott beszédét Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán azt írta:

Megértem, nem is nagyon tehetett mást, az ő valódi programját majd Brüsszelben írják a kenyéradói: Manfred Weber és Ursula von der Leyen.

Emlékeztetett: Magyar Péter csak egy báb, akinek szolgalelkűen teljesítenie kell majd a migrációs paktumot, képviselnie a háborúpárti politikát és az összes többi brüsszeli diktátumot. Ezekről viszont elfelejtett beszélni – fűzte hozzá.

A beszéd súlytalan volt, az érdeklődés elmaradt a várakozásaitól.

„Ahogy a választási eredmény is el fog. 235 nap, és felkenődik a falra” – zárta a bejegyzését a politikus, majd a kommentszekcióban hozzátette:

A MANöken jórészt a kormánytól szedte az ötleteit, neki csak az a baja a Fidesszel, hogy nincs benne.

 

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Polyák Attila)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpöcs

Péter intézkedik

Bayer Zsolt avatarja

Így megy ez odaát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu