Rendkívüli

Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta meg idén a Szent István-rendet + videó

augusztus 20államalapításKovács Zoltán

Tömegek vesznek részt az ünnepi programokon + videó

Rendben elkezdődtek a rendezvények – közölte Kovács Zoltán.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 20. 12:06
Légi parádé Augusztus 20. Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rendben elindultak az augusztus 20-i ünnepi rendezvények Szent István napján – jelentette be a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán a közösségi oldalára feltöltött videójában beszámolt róla, hogy már reggel a tisztavatáson és a légi parádén is nagyon sokan voltak.

A Kossuth téri zászlófelvonáson és tisztavatáson, valamint a látványos légi parádén több tízezren vettek részt

– ismertette az államtitkár.

Szent Korona látogatás Parlament
Sokan látogatnak el a Parlamentbe a nemzeti ünnepen (Fotó: Havran Zoltán)

Jelezte, hogy a programok délután is folytatódnak: egészen 18 óráig ingyenesen látogatható az Országház épülete, a Szent István-bazilikánál 17 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, majd ezt követően Szent Jobb-körmenetet tartanak, 21 órakor pedig kezdetét veszi Európa legnagyobb, leglátványosabb tűzijátéka és drónshow-ja.

Várunk mindenkit este Európa legnagyobb tűzijátékával

– közölte az államtitkár.

Légi parádé Augusztus 20.
Légi parádé Augusztus 20.
Légi parádé Augusztus 20.
Légi parádé Augusztus 20.
Légi parádé Augusztus 20.
Légi parádé Augusztus 20.
Légi parádé Augusztus 20.
Légi parádé Augusztus 20.
Légi parádé Augusztus 20.
Légi parádé Augusztus 20.
Légi parádé Augusztus 20.
Légi parádé Augusztus 20.
Légi parádé Augusztus 20.
Légi parádé Augusztus 20.
Légi parádé Augusztus 20.
Légi parádé Augusztus 20.
Légi parádé Augusztus 20.
Légi parádé Augusztus 20.
Légi parádé Augusztus 20.
Légi parádé Augusztus 20.
Légi parádé Augusztus 20.
Légi parádé Augusztus 20.
1/22 Légi parádé a Duna felett

Mint arról lapunk beszámolt, idén is látványos eseményekkel, izgalmas programokkal és méltó módon ünnepelhetjük meg államalapításunk ünnepét. Augusztus 20-án, a Szent István-nap alkalmából hagyományosan megrendezik Európa legnagyobb tűzijátékát a Duna felett, azonban ez csupán megkoronázása lesz a már szombat óta tartó programsorozatnak.

Összegyűjtöttünk minden fontos információt a nemzeti ünneppel kapcsolatban, amelyet ebben a cikkben olvashat el.

 

 

Borítókép: Tömegek voltak kíváncsiak a légi parádéra (Fotó: Csudai Sándor)

add-square Isten éltessen, Magyarország!

Európa legnagyobb műsora lesz az esti tűzijáték

Isten éltessen, Magyarország! 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpöcs

Péter intézkedik

Bayer Zsolt avatarja

Így megy ez odaát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu