Tömegek vesznek részt az ünnepi programokon + videó

Rendben elindultak az augusztus 20-i ünnepi rendezvények Szent István napján – jelentette be a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán a közösségi oldalára feltöltött videójában beszámolt róla, hogy már reggel a tisztavatáson és a légi parádén is nagyon sokan voltak.

A Kossuth téri zászlófelvonáson és tisztavatáson, valamint a látványos légi parádén több tízezren vettek részt

– ismertette az államtitkár.

Sokan látogatnak el a Parlamentbe a nemzeti ünnepen (Fotó: Havran Zoltán)

Jelezte, hogy a programok délután is folytatódnak: egészen 18 óráig ingyenesen látogatható az Országház épülete, a Szent István-bazilikánál 17 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, majd ezt követően Szent Jobb-körmenetet tartanak, 21 órakor pedig kezdetét veszi Európa legnagyobb, leglátványosabb tűzijátéka és drónshow-ja.

Várunk mindenkit este Európa legnagyobb tűzijátékával

– közölte az államtitkár.