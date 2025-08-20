Augusztus 20: ünnepel az ország

A haditechnika iránt érdeklődők is megtalálhatják a számításaikat, ugyanis a Városligetben korszerű eszközöket mutatnak be. A felsorakoztatott járművek között lesz egy Leopard 2A4HU harckocsi, egy Gidrán 4×4 többcélú páncélozott jármű, egy Panzerhaubitze 2000 önjáró löveg és egy Lynx KF-41 gyalogsági harcjármű. Ezek mellett bemutatnak még egy aknavetőt, több rakéta indítóállványt, valamint több könnyű terepjárót.

A nemzeti ünnepen ismét lehetőség nyílik díjmentesen megtekinteni a Szent Koronát, a díszlépcsőházat és a kupolacsarnokot a Parlamentben. A nyílt nap 10-kor kezdődik és 18 óráig tart. A nagy érdeklődésre való tekintettel sorban állás várható, így érdemes időben érkezni.

Mindezek mellett a város több pontján lesznek még programlehetőségek:

Varázsligetet tartanak a Városligetben,

Csárdafesztivál lesz a Vörösmarty téren,

Művészkert és Kreatív Fesztivál lesz a Millenárison,

Ünnepi Szentmise és Szent Jobb Körmenet lesz a Szent István Bazilikában

A leglátványosabb események azonban reggel 8 órakor kezdődnek. Az első a Szent István Napi Díszünnepség a Kossuth téren. Ekkor katonai tiszteletadással felvonják Magyarország lobogóját és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem újonnan végzett honvédtiszt-jelöltjei nyilvános esküt tesznek.

Ezt követően reggel 9 órától kezdődik a légi parádé, ahol Gripenek, helikopterek és látványos bemutatók várják a nézőket. Az idei bemutató útvonala ismét a Duna felett húzódik, a Margit híd és a Lánchíd közötti szakaszon. Ez a helyszín nemcsak a legjobb rálátást biztosítja a rakpartokról és a hidakról, de még Budapest szívében van. A parádé résztvevői a Magyar Honvédség legmodernebb repülőeszközei közül kerülnek ki:

Vadászrepülőgépek, köztük a JAS–39 Gripen gépek, kötelékben és egyéni manőverekkel.

Szállító- és harci helikopterek, például a MI–17 és MI–24 típusok, amelyek gyorsaságukkal és erejükkel nyűgözik le a közönséget.

Kiképző helikopterek, amelyek a katonai repülés mindennapjait is közelebb hozzák a nézőkhöz.

A program amellett hogy szórakoztató a Magyar Honvédség képességeit és a katonai repülés fejlődését is prezentálja.

A több mint százéves hagyomány ma már nem csupán technikai érdekesség, hanem a nemzeti ünnep szimbóluma

Az egész augusztus 20-i ünnepség legnagyobb látványossága azonban – ahogy minden éveben – idén is az esti tűzijáték lesz. A Duna fölötti pirotechnikai show idén is Európa legnagyobb tűzijátéka lesz. Az a látványosságot, amelyet a Margit hídtól a Petőfi hídig csodálhatunk meg, drónshow, fényparádé és látványos fényfestés is kísér. A nem mindennapi műsor este 9-kor kezdődik majd, és mintegy harminc percen át tart.