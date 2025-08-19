Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Putyin és Zelenszkij

Augusztus 20-i tűzijáték: megvan, honnan látszik a legjobban

A budapesti augusztus 20-i tűzijátékot sok helyről élvezhetjük. Mutatjuk, hova érdemes menni, ha jó kilátást szeretnénk, tömeg nélkül.

Udvardi Levente
2025. 08. 19. 10:03
Augusztus 20-i tűzijáték Fotó: Fotó: Kurucz Árpád
Az augusztus 20-i tűzijáték idén is Európa legnagyobb pirotechnikai show-ja lesz, amelyet a Duna fölött, a Margit hídtól a Petőfi hídig csodálhatunk. Az államalapítás ünnepe a Szent István-napi eseménysorozat fénypontja, amelyet drónshow, fényparádé és látványos fényfestés kísér. A kérdés minden évben ugyanaz: honnan érdemes nézni a tűzijátékot, ha szeretnénk élvezni a látványt, de elkerülnénk a zsúfoltságot?

Az augusztus 20-i tűzijáték Fotó: Kurucz Árpád

Mikor kezdődik az augusztus 20-i tűzijáték?

A szervezők tájékoztatása szerint a tűzijáték augusztus 20-án 21:00 órakor kezdődik, és mintegy harminc percen át tart. A pirotechnikai show idén is modern dróntechnológia és AI-vezérelt fényshow elemekkel egészül ki, így a hagyomány és a jövő látványosan találkozik a Duna felett.

Honnan érdemes nézni a tűzijátékot?

A legjobb kilátás természetesen a rakpartokról nyílik, de aki nem szeretne tömegben állni, annak érdemes magasabbról vagy különleges panorámát nyújtó helyszínekről szemlélnie a műsort. A budai vár, a Citadella, a Gellérthegy és a Filozófusok kertje hagyományosan kedvelt nézőpontok. A János hegy, az Erzsébet-kilátó, a Svábhegy vagy a Hármashatár-hegy is jó választás lehet, hiszen innen távolról, de teljes panorámában élvezhető a pirotechnikai show. A Guckler Károly-kilátó szintén hangulatos alternatívát kínál.

Budapest, 2024. augusztus 20. Tűzijáték a Duna felett Budapesten az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepén 2024. augusztus 20-án. Középen az Országház. MTI/Balogh Zoltán
Fotó: MTI / Balogh Zoltán

Aki közelebb szeretne maradni a belvároshoz, annak a Nehru-part és a Bálna környéke biztosít kényelmesebb, kevésbé zsúfolt kilátást. Az utóbbi években a skybarok is egyre népszerűbbek: a 360 Bar, a Hilton Budapest Várnegyed tetőterasza, a St. Andrea Wine & Skybar, a SunHill Bistro & Skybar, a White Raven Skybar és a Mystery Hotel Sky Garden is különleges nézőpontot ad, miközben kényelmes környezetben élvezhetjük a tűzijáték látványát.

Exkluzív élmény hajóról

Aki igazán különleges élményt keres, annak a hajózás lehet a legjobb megoldás. A Duna vizéről, a tűzijáték közvetlen közelében a legintenzívebb a látvány. A pirotechnikai effektek ugyanis kilenc uszályról és több pontonról indulnak, a hídon elhelyezett tűzmozsarak és az uszályról indított tűzijáték pedig minden irányból körülöleli a nézőt. A pilóta nélküli légi show és a tradicionális pirotechnika egyszerre nyújt felejthetetlen élményt.

Látvány és hagyomány együtt

Az augusztus 20-i programok között a tűzijáték a legnépszerűbb, de érdemes figyelni a drónshow és fényparádé különleges elemeire is. A pirotechnikai show minden évben új látványterv alapján készül, amely egyszerre tiszteleg Szent István előtt, és modern technológiai megoldásokkal kápráztatja el a nézőket. 

 

