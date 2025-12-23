Rendkívüli

Elhunyt Szluka Márton, a Mediaworks szerkesztője

Hetvenkét éves korában elhunyt Szluka Márton, a Mediaworks szerkesztője, a vidéki sajtó meghatározó alakja.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 13:54
December 22-én elhunyt Szluka Márton, a Mediaworks szerkesztője, a megyei lapok központi szerkesztőségének korelnöke. 72 éves volt, közel húsz éve szolgálta a vidéki olvasókat. Koppannak a szavak, és nincs, ami feloldja a hiányérzetet.

Szluka Márton, a Mediaworks szerkesztője. Forrás: Családi archívum

Nagy tudású, szeretett kollégát veszítettünk el. Hónapok óta reménykedtünk, hogy a kezelések között nemcsak távolról kapcsolódik be a munkánkba, hanem visszatér közénk, de a teste nem bírta tovább a küzdelmet a kórral. Hétfőn délután ötkor átköltözött az égi redakcióba. Talán még elérte az angyalok lapzártáját.

 

Borítókép: Illusztráció

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

