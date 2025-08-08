augusztus 20tűzijátékadatok

A biztonság az első, de a látvány sem utolsó – kulisszatitkok a Szent István-napi tűzijátékról

Augusztus 20-án este ismét látványos tűzijáték lesz Budapesten, az ünnepi műsor részeként. A lapunk által megkérdezett szakember szerint már februárban megkezdték az előkészületeket, és mintegy húsz tonna pirotechnikai eszközt használnak fel. Az is kiderült, hogy gazdasági szempontból is egyre nagyobb jelentősége van a tűzijátéknak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 17:02
Fotó: ARPAD KURUCZ Forrás: ANADOLU
A közönség számára ez húsz percnyi varázslat. Nekünk fél év szervezés, logisztika, műszaki tervezés, engedélyezés, és több száz szakember összehangolt munkája – mondta a Világgazdaságnak Kotasz Gergő pirotechnikus, aki a Szent István-napi tűzijáték műszaki részleteibe avatott be. Mint mondta, idén minden eddiginél nagyobb léptékű lesz a látványshow, a modern technológia, a hagyománytisztelet és a kreatív művészet találkozásaként.

BUDAPEST, HUNGARY - JANUARY 01: People gather to celebrate the new year in the Heroes' Square in Budapest, Hungary on January 01, 2024. Arpad Kurucz / Anadolu (Photo by Arpad Kurucz / Anadolu via AFP) tűzijáték
Idén is  biztonság a legfontosabb szempont a tűzijáték szervezőinek / Fotó: ARPAD KURUCZ / ANADOLU

A komplexitás és a méret is rekordot dönt. 45 530 különálló pirotechnikai effekt robban egyszerre koreografáltan, amihez 500 indítási pontot helyezünk el a Duna különböző pontjain. A fő kilövések kilenc uszályról történnek, ezek 80 és 300 méter közötti magasságban jelennek meg, de a látványt 65 kisebb pontonról is kiegészítjük, ezek 100 méteres magasságig dolgoznak – sorolta. Kiemelte, hogy

  • a Szabadság,
  • az Erzsébet 
  • és a Margit híd

is szerepet kap a látványban, gyakorlatilag mint pirotechnikai platform.

A teljes kivitelezésben több mint 200 ember vesz részt. Külön csapat felel az úszóművek összeszereléséért, daruzásáért, vízre bocsátásáért és mozgatásáért. Csak a fizikai telepítés és a lövészet 70 szakember munkája, de a műszaki háttértervezésben is húsz ember dolgozik. És akkor még nem beszéltünk a fényfestés, a lézerjáték, a drónshow vagy a hangfelvételek készítőiről – sorolta a részleteket.

A látványtervet Seres Anikó, a montreali tűzijáték-világverseny díjazottja készítette, a művészeti koncepció pedig Iványi Árpád és Réti Barnabás nevéhez fűződik. Ez egy olyan kreatív együttműködés, ahol a technika csak eszköz. A cél egy olyan élmény, amelyben történelmi narráció, zenei aláfestés, drónkompozíciók és pirotechnika alkotnak egységet – fogalmazott Kotasz.

A tűzijáték a turizmust is pörgeti

Gazdasági szempontból is egyre nagyobb jelentősége van a Szent István-napi eseménynek. A kitelepülés 20 napot vesz igénybe, hat hónapja dolgozunk az előkészületeken – mondta a pirotechnikus. A háttérben pedig egy komplett ellátási lánc működik: gyártók, logisztikai cégek, darusok, hangtechnikusok, tervezők, informatikusok – mondta. Hozzátette: Ez nem egyszerűen egy ünnepi tűzijáték. Ez egy iparág, amelynek éves csúcspontja augusztus 20.

Az idei show különlegessége, hogy a tavaly megismert öreg pásztor idén is visszatér narrátorként. A történet ezúttal Szent István uralkodása utáni időket mutat be. Szent László tettei, az Árpád-ház korai évei is megjelennek a narrációban, melyet Ugron Zsolna írt, és Elek Norbert komponált zenét hozzá – ismertette a részleteket.

A Duna-part teljes hosszában – több mint 5 kilométeres szakaszon – azonos látványt élvezhet majd a közönség. A cél az volt, hogy ne csak Budán vagy Pesten lehessen „jól látni” – mondta Kotasz Gergő. Hozzátette: egyenletes, koncentrált élményt akartak, bármely ponton áll is az ember.

A Szent István-napi rendezvények részletes programjai elérhetők a szentistvannap.hu oldalon és a hivatalos applikációban. A tűzijáték augusztus 20-án, 21 órakor kezdődik.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

