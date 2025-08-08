A biztonság az első, de a látvány sem utolsó – kulisszatitkok a Szent István-napi tűzijátékról

A közönség számára ez húsz percnyi varázslat. Nekünk fél év szervezés, logisztika, műszaki tervezés, engedélyezés, és több száz szakember összehangolt munkája – mondta a Világgazdaságnak Kotasz Gergő pirotechnikus, aki a Szent István-napi tűzijáték műszaki részleteibe avatott be. Mint mondta, idén minden eddiginél nagyobb léptékű lesz a látványshow, a modern technológia, a hagyománytisztelet és a kreatív művészet találkozásaként.

Idén is biztonság a legfontosabb szempont a tűzijáték szervezőinek / Fotó: ARPAD KURUCZ / ANADOLU

A komplexitás és a méret is rekordot dönt. 45 530 különálló pirotechnikai effekt robban egyszerre koreografáltan, amihez 500 indítási pontot helyezünk el a Duna különböző pontjain. A fő kilövések kilenc uszályról történnek, ezek 80 és 300 méter közötti magasságban jelennek meg, de a látványt 65 kisebb pontonról is kiegészítjük, ezek 100 méteres magasságig dolgoznak – sorolta. Kiemelte, hogy

a Szabadság,

az Erzsébet

és a Margit híd

is szerepet kap a látványban, gyakorlatilag mint pirotechnikai platform.

A teljes kivitelezésben több mint 200 ember vesz részt. Külön csapat felel az úszóművek összeszereléséért, daruzásáért, vízre bocsátásáért és mozgatásáért. Csak a fizikai telepítés és a lövészet 70 szakember munkája, de a műszaki háttértervezésben is húsz ember dolgozik. És akkor még nem beszéltünk a fényfestés, a lézerjáték, a drónshow vagy a hangfelvételek készítőiről – sorolta a részleteket.

A látványtervet Seres Anikó, a montreali tűzijáték-világverseny díjazottja készítette, a művészeti koncepció pedig Iványi Árpád és Réti Barnabás nevéhez fűződik. Ez egy olyan kreatív együttműködés, ahol a technika csak eszköz. A cél egy olyan élmény, amelyben történelmi narráció, zenei aláfestés, drónkompozíciók és pirotechnika alkotnak egységet – fogalmazott Kotasz.

A tűzijáték a turizmust is pörgeti

Gazdasági szempontból is egyre nagyobb jelentősége van a Szent István-napi eseménynek. A kitelepülés 20 napot vesz igénybe, hat hónapja dolgozunk az előkészületeken – mondta a pirotechnikus. A háttérben pedig egy komplett ellátási lánc működik: gyártók, logisztikai cégek, darusok, hangtechnikusok, tervezők, informatikusok – mondta. Hozzátette: Ez nem egyszerűen egy ünnepi tűzijáték. Ez egy iparág, amelynek éves csúcspontja augusztus 20.