Ezekről a helyekről lehet a legjobban látni a tűzijátékot

Élmény a magasból

A tűzijáték a budai hegyekből is tökéletesen látható, így az alábbi helyek kisebb gyermekekkel vagy nem félős kutyákkal ideális helyszín lehet, akár egy egész napos kirándulás lezárásaként is.

Hármashatár-hegy, Gömbkilátó: Budapest, Hármashatárhegyi út 3.

Normafa, Anna-rét, XII. kerület

János-hegy, Erzsébet-kilátó, XII. kerület

Széchenyi-emlékmű, Svábhegy, XII. kerület Széchenyi-emlék út 12.

Mint arról lapunk is beszámolt, minden eddiginél hosszabb szakaszon borítják be a Dunát a tűzijáték fényei, miközben a nemzeti történelem jelentős eseményeit élhetik át a látogatók a nemzetközileg is elismert magyar alkotóknak köszönhetően. Az augusztus 20-án este kilenckor kezdődő fényshow-t a közszolgálati televízió és híroldal, valamint a közösségi oldala élőben közvetíti.