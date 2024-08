Magyarországon rendezik Európa legnagyobb tűzijátékát

Európa legnagyobb tűzijátékát fogja megrendezni Magyarország idén augusztus 20-án, ami egyben a világ egyik legnagyobb tűzijátéka is lesz – jelentette be Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár az államalapítás és az államalapító Szent István király ünnepének idei rendezvényeit beharangozó sajtótájékoztatón. Az államtitkár hangsúlyozta: a biztonságos lebonyolításért felelős operatív törzs már júniusban megkezdte munkáját, de rajtuk kívül is sok ezren fognak ügyelni a magyarok biztonságára.

Ha az időjárás nem megfelelően alakulna, nem kockáztatnak, a magyar emberek biztonsága a legelső, ehhez pedig mind a technológiai, mind a személyzeti adottságok biztosítottak

– szögezte le Kovács Zoltán.

Fotó: Polyák Attila

Rekordszámú érdeklődőre számítanak

Az államtitkár beszélt arról is, hogy a Szent István-nap az érdeklődés és a részvétel szempontjából az egyik legkomolyabb rendezvény, mert augusztus 20-a nemcsak Magyarország születésnapja, hanem egy olyan fesztivál- és rendezvénysorozattá nőtte ki magát, amely reagál az elmúlt 14 év körülményeire.

Minden remény megvan arra, hogy megdől a 2019-es részvételi rekord, mert az idei számok várhatóan felülmúlják a Covid előtti utolsó év részvételi arányát.

– mondta el.

Kovács Zoltán szerint főleg Budapest és a Balaton vonzereje eredményezte azt, hogy soha ennyien nem nyaraltak a magyarok, és soha ennyi külföldi turista nem látogatott hazánkba. Aki hazánkba jön, tudja, hogy vendégszeretetre és kiváló minőségre számíthat, olyan rendezvényekre, amelyek a világon bárhol megállnák a helyüket. Az államtitkár kiemelte: külön gondoltak a külhoni magyarokra és a külföldiekre, akiknek mértékadó színvonalú programokat szerveztek, és akik közül sokan már már évekkel korábban lefoglalták a szállást az állami ünnep idejére. Több száz programelemet fognak lebonyolítani 19 helyszínen – tette hozzá.

Világszínvonalú látványelemek a tűzijátékon

Tóth Ferenc, a tűzijátékot szervező NUVU Kft. ügyvezetője elmondta, nagy gondossággal kezdték meg az előkészületeket, az előadás hét felvonásból fog állni, amit mesés történelmi hangjáték köt össze. A zenei aláfestést népdalokra hangolt szerzemények fogják szolgálni, ami mellett a nézők számíthatnak látványosra drónshow-ra is.

A tűzijáték látványtere a Petőfi hídtól a Margitsziget alsó harmadáig fog tartani, öt kilométeres szakaszt lefedve. A Duna-partról mindenhonnan közel azonos látványt élvezhetnek a résztvevők, ezenkívül lesz fényfestés a Parlamenten is.

Az ügyvezető ismertette: 45 530 különálló pirotechnikai effekt válik láthatóvá, három hidat, a Szabadság hidat, az Erzsébet hidat és Margit hidat fogják a tűzijátékba vonni, melyhez 300 kilométernyi elektromos vezetéket használnak.

A biztonságról szólva Tóth Ferenc kiemelte: minden pirotechnikai eszköznek van uniós tanúsítványa, megfelelnek a EU legszigorúbb biztonsági előírásainak. A tűzijátékot digitális számítógéppel vezérlik, ami bármelyik pillanatban leállítható. Ha 45 km/órás szél támadna, akkor a tűzijátékot vagy el sem kezdik, vagy azonnal leállítják – tudatta.

Fókuszban a családok

Szente Vajk, a Szent István-napi ünnepségsorozat nagykövete ismertette: a gasztronómiai programok közül a Csárdafesztivál várja a Belvárosban a legjobb ízekkel a vendégeket, a másik hasonló helyszín pedig a Magyar ízek utcája, ami a Kárpát-medence gazdag ízvilágát mutatja be, ez a Lánchíd és a Döbrentei tér között lesz megtalálható, valamint itt lehet megkóstolni az ország kenyereit és tortáját is. Sok programot ajánlanak a családosoknak, melyek közül kiemelte a Szent Jobb-aranyvonat kiállást az Alkotmány utcában, ahol Városok sétánya néven az ország összes településének zászlaját is meg lehet tekinteni, beleértve a határon túli városokat is.

Idén ismét látogatható lesz a Pannónia hajó az ünnepi hétvége folyamán, valamint az ország egyik legnagyobb népművészeti fesztiválja, a Mesterségek ünnepe a hajdani vásárok hangulatát idézi majd a budai Várban. A szervezők a hadtörténet iránt érdeklődők figyelmébe ajánlják a Hősök útját a Tóth Árpád sétányon. Emellett a Millenáris park művészkertté változik a hétvégére, ahol a divat és a design kap majd főszerepet.

A Varázsliget idén is számos programmal várja a gyermekes családokat a Városligetben, ahol a legkisebbek bekukkanthatnak István király udvarába és jelentkezhetnek a herceg- és hercegnőképzőbe is.

Az ünnepségsorozat programjaira látogatók idén is méltányos áron vásárolhatnak majd ételeket és italokat a rendezvényhelyszíneken. A szervezők elkötelezettek amellett, hogy mindenki számára megfizethető szórakozási lehetőséget biztosítsanak, így együtt ünnepelhessük Magyarország születésnapját.

Zene mindenkinek

Zsédenyi Adrienn (Zséda), a Szent István-napi ünnepségsorozat másik nagykövete arról beszélt, hogy 15 évvel ezelőtt a legelső ország tortája díjátadón már részt vett, és nagyon örül, hogy idén is meghívták, ráadásul a zenei programok között az ő műsora is helyet kapott. A zenei programoknak idén öt fontos helyszíne lesz.

A Tabánban négy napig a ’70-es, ’80-as és ’90-es évek zenéjét középpontba helyező Retro Fesztivál várja majd az érdeklődőket, ahol a négy kiemelt fellépő az Edda Művek, Demjén Ferenc, az Első Emelet és a TNT zenekar lesz.

Augusztus 18-án a Mándoki Soulmates ad koncertet a Szent István téren, továbbá ismét megrendezik a Road Movie Live-ot, amelynek keretein belül a magyar zenei élet krémje szórakoztatja majd a közönséget, itt lép színpadra Zséda is, valamint a Bagossy Brothers, a Honeybeast, a Parno Graszt és Curtis. A Filozófusok kertjében komolyzenei, klasszikus zenei és jazzprogramokkal szórakoztatják a hallgatókat, a Vigadó téren pedig bárzongora csendül fel, míg a Szabad rét fesztiválon az elektronikus zene rajongói mulathatnak kedvükre.

Fotó: Polyák Attila

Az ország kenyere, tortája és cukormentes tortája

Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke elmondta, hogy meghatározó rendezvényük a Szent István-napi kenyérverseny, melyre sok fiatal sütőipari szakember nevezett. Olyan termékkel lehetett indulni, amelyek megfelelnek a Magyar élelmiszerkönyv előírásainak, illetve kizárólag magyar és természetes alapanyagokat tartalmazhatnak a nevezett kenyerek.

A szakmai zsűri a balmazújvárosi Balmaz Sütöde kenyerét találta a legjobbnak.

A termékeket először a Magyar ízek utcáján lehet megkóstolni, de remélhetőleg a vidéki helyszínre is el tudják vinni azokat, mivel céljuk, hogy országszerte meg lehessen venni ezeket a termékeket augusztus 20-a után.

Pataki Ádám, a Magyar Cukrász Ipartestület elnökségi tagja elmondta, hogy az idén 18. alkalommal meghirdetett

Magyarország tortája versenyt a Mákvirág nevű torta nyerte,

melyet Kovács Alfréd készített a váci Édes Vonal cukrászdában, és a feketeribizli, valamint a mákos tészta gyerekkori ízét idézi, amit a nagymamája készített neki. A torta augusztus 19-től kóstolható, a cukrász-ipartestület honlapján lehet megtalálni, hogy a termék mely cukrászdákban szerezhető be; a recept az év végétől válik nyilvánossá.

Nándori László, a Magyarország Cukormentes Tortája verseny zsűrijének elnöke arról beszélt, hogy a cukormentes tortával is maradandó ízélményt akarnak nyújtani, a szénhidrát- és cukortartalmat is alacsonyan tartva, az idei győztes pedig maradéktalanul megfelelt a zsűri szempontjainak.

A Zöld málna tortát választották az ország idei legjobb cukormentes tortájának,

mely a szegedi Novák Ádám és Csonka László alkotása: tartalmaz pisztáciamousse-t rózsavízzel és fehér csokoládéval, valamint kívülről málnazselé borítja. A mesterek a süteményt a Reök Kézműves Cukrászda és Kávéházban készítették, ami idén Arany Habverő díjat is kapott a cukrászszövetségtől.