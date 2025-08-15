Magyar PéterTisza PártérdeksérelemrendezvényvéleményIfjabb Lomnici Zoltán

Magyar Péter emberei nem dobhatnak ki senkit a véleménye miatt

A Tisza Párt elnöke a vele egyet nem értő felszólalókat sorozatosan megalázza, majd eltávolíttatja őket a rendezvényeiről. A Magyar Nemzet ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogászt kérdezte, jogszerűen járnak-e el ilyen esetben Magyar Péter emberei.

2025. 08. 15. 19:08
– Általánosságban rögzítendő, hogy amennyiben egy gyűlésen a békés résztvevőket ellentétes politikai véleményük okán korlátozzák a szabad mozgásukban, úgy büntetőjogi értelemben akár a kényszerítés is megvalósulhat. Amennyiben mindez jelentős érdeksérelmet okoz, akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető – mondta el lapunknak ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász.

A szakértő kiemelte: a magyar jogrend világosan rögzíti, hogy

pusztán a vélemény tartalma miatt senkit nem lehet eltávolítani egy nyilvános rendezvényről,

hiszen az alaptörvény szerint mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.

A gyülekezési törvény szerint a gyűlés vezetője ugyanakkor a gyűlésről kizárhatja, aki a gyűlést súlyosan megzavarja. Akit kizártak, annak a helyszínt haladéktalanul el kell hagynia. A „súlyos zavarás” fogalmába ugyanakkor nem tartozik bele az ellentétes vélemény puszta kinyilvánítása.

Az Alkotmánybíróság 2016-os határozata szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem abszolút, és korlátozható a közrend védelme, más alapjogok védelme, illetve a rendezvény békés jellegének biztosítása érdekében. Viszont önmagában a vélemény kifejezése miatt eltávolítás nem lehet arányos, csak akkor, ha az adott magatartás ténylegesen zavarja vagy veszélyezteti a rendezvény rendjét, békés jellegét vagy mások jogait

– mutatott rá ifjabb Lomnici Zoltán. Emlékeztetett: nemzetközi szinten is hasonló elvet erősített meg az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága a Redmond-Bate kontra DPP ügyben, kimondva, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezménye 10. cikke által védett szólásszabadság magában foglalja azt is, hogy akár sértő módon, de törvényes keretek között kifejezett vélemény nem adhat önmagában alapot a rendezvényről való eltávolításra.

Ugyanakkor akarata ellenére egy nem hivatalos személy, például biztonsági őr közterületen tartott utcafórumról önállóan nem jogosult eltávolítani senkit.

Vagyis Magyar Péter biztonsági őrei jogsértést követhettek el, amikor a politikus rendezvényéről akaratuk ellenére dobtak ki embereket.

A jogszabályok szerint a biztonsági őr feladata személy- és vagyonvédelmi tevékenység ellátása, és csupán arra van felhatalmazva, hogy a jogsértő magatartást tanúsító személyt felszólítsa annak abbahagyására. Ez a jogkör azonban nem terjed ki arra, hogy közterületen, hatósági felhatalmazás nélkül fizikai kényszert alkalmazzon vagy bárkit akarata ellenére eltávolítson a helyszínről.

Közterületen, így egy utcafórumon is a személy eltávolítása kizárólag a rendőrség törvényes intézkedésével valósulhat meg

– jelentette ki ifjabb Lomnici Zoltán.

Mint ismert, a kritikus újságírók eseményekről való kitiltása és a kellemetlen kérdéseket feltevő állampolgárok elhallgattatása mostanra mindennapossá vált a Tisza Párt rendezvényein. A jogvédők hallgatnak, a tiszások pedig megbélyegzik, akik valódi kérdéseket mernek feltenni Magyar Péternek. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

