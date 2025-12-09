NorvégiaMontenegrónői kézilabda vbKatrine Lunde

Norvég futballszurkolók okoztak felfordulást a női kézilabda-vb esti negyeddöntőjében

Két negyeddöntős mérkőzést is megrendeztek kedden a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon, és Németország után a papírformának megfelelően Norvégia jutott be a legjobb négy közé. Az északiak 32-23-ra nyertek Montenegró ellen. A dortmundi Westfallenhallen lelátóin a szerdai labdarúgó BL-meccsre érkezett Bodö/Glimt-szurkolók jó értelemben nagy felfordulást okoztak, és persze megünnepelték a norvég továbbjutást.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 22:25
Fotó: SASCHA SCHUERMANN Forrás: AFP
A világbajnokság első negyeddöntőjében dortmundi Westfalenhalléban a társházigazda Németország 30-23-ra nyert Brazília ellen. A lefújás után Emily Vogel, a Ferencváros játékosa örülhetett, Bruna de Paula, a Győri Audi ETO klasszisa pedig szomorkodhatott. Bár De Paula hatszor talált be a meccsen, és ezzel kiemelkedett a dél-amerikai alakulatból, egymaga kevés volt. Emily Vogel öt góljával csapata második legeredményesebb játékosa lett a hatgólos Antje Döll mögött. Dortmundban 20.30-kor Norvégia és Montenegró csapott össze.  A negyeddöntőben  ez tűnt a leginkább egyértelmű párharcnak. A vb-n topfavoritnak számító olimpiai és Európa-bajnok norvégoknál ott van a Győri Audi ETO csapatából Kristine Breistöl, Emilie Hövden és Veronica Kristiansen. A Ferencváros is ad játékost a norvég válogatottba Vilde Ingstad személyében. Montenegró válogatottjában két mosonmagyaróvári légiós van, Katarina Dzaferovic és Andrijana Tatar, a szövetségi kapitány Suzana Lazovic pedig az Alba Fehérvár vezetőedzője.

Norvég futballszurkolók a kézilabda-vb-n
Norvég futballszurkolók a kézilabda-vb-n (Forrás: X/GlimptRapport)

Érdekesség, hogy a labdarúgó BL-ben szerdán Borussia Dortmund–Bodö/Glimt találkozót rendeznek, sok norvég drukker pedig egy nappal korábban megérkezett, hogy szurkoljon a női kézilabda-válogatottnak. A norvég média arról számolt be, hogy Glimt-szurkolók hatalmas felfordulást okozott a Westfallenhallen lelátóján, de jó értelemben. A sárga szerelésbe öltözött drukkerek fel-le ugráltak, és számos saját Glimt-dalt elénekeltek. A norvég televíziós kemmettárok megjegyezték, hogy kézilabdameccsen ilyen hangerőt még akkor sem hallottak, amikor a norvég válogatott hazai pályán játszott!

 

Biztos norvég győzelem a vb negyeddöntőjében

Norway's centre back #25 Henny Ella Reistad shoots the ball during the quarter final match between Norway and Montenegro of the IHF Women's Handball World Championship in Dortmund, western Germany on December 9, 2025. (Photo by Sascha Schuermann / AFP)
Henny Reistad, a norvég válogatott nagy sztárja (Fotó: SASCHA SCHUERMANN / AFP)

A skandináv együttes 4-0-s kezdéssel indította a világbajnokság németországi részét lezáró találkozót, és a folytatásban is gyors gólokkal büntette a montenegróiak lassú visszarendeződését, így pedig röviddel az első félidő közepe után már hét találat volt az előnye (12-5). A játék képe a folytatásban sem változott, Norvégia már az első félidőben is többször kilenc góllal vezetett, a szünetben pedig nyolc találat volt az előnye, majd a fordulás után négy perc sem telt el, amikor 22-12-nél kialakult a tízgólos különbség. Előnyét a hajrában könnyedén tartotta a skandináv gárda és végül kilenc találattal kerekedett felül 32-23-ra. A mezőny legeredményesebbje Henny Reistad lett kilenc góljával. Az északiak ferencvárosi játékosa, Vilde Ingstad egyszer, a győri különítményéből Emilie Hövden háromszor, Kristine Breistöl kétszer, míg Veronica Kristiansen egyszer talált be. A montenegrói csapatában a két mosonmagyaróvári játékos, Andrijana Tatar és Katarina Dzaferovic nem szerzett gólt.

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott is bejutott a negyeddöntőbe, és szerdán 18 órától a társházigazda hollandok ellen, Rotterdamban harcolhatja ki a négy közé jutást.

Eredmények, negyeddöntő:
Németország–Brazília 30-23 (17-11)
Norvégia–Montenegró, Dortmund 32-23 (19-11)

Szerdán játsszák:
Hollandia–MAGYARORSZÁG, Rotterdam, 18.00
Dánia–Franciaország, Rotterdam, 21.00

A magyar csapat készül a hollandok ellen:

A holland válogatott tiszteli a magyar csapatot:

 


 

Bayer Zsolt
idezojelekNémetországban

Jelentés a kommunizmus állásáról – Nyugaton

Bayer Zsolt avatarja

Pontosan ennyire kell ezeket komolyan venni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

