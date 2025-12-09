Norvég futballszurkolók okoztak felfordulást a női kézilabda-vb esti negyeddöntőjében

A világbajnokság első negyeddöntőjében dortmundi Westfalenhalléban a társházigazda Németország 30-23-ra nyert Brazília ellen. A lefújás után Emily Vogel, a Ferencváros játékosa örülhetett, Bruna de Paula, a Győri Audi ETO klasszisa pedig szomorkodhatott. Bár De Paula hatszor talált be a meccsen, és ezzel kiemelkedett a dél-amerikai alakulatból, egymaga kevés volt. Emily Vogel öt góljával csapata második legeredményesebb játékosa lett a hatgólos Antje Döll mögött. Dortmundban 20.30-kor Norvégia és Montenegró csapott össze. A negyeddöntőben ez tűnt a leginkább egyértelmű párharcnak. A vb-n topfavoritnak számító olimpiai és Európa-bajnok norvégoknál ott van a Győri Audi ETO csapatából Kristine Breistöl, Emilie Hövden és Veronica Kristiansen. A Ferencváros is ad játékost a norvég válogatottba Vilde Ingstad személyében. Montenegró válogatottjában két mosonmagyaróvári légiós van, Katarina Dzaferovic és Andrijana Tatar, a szövetségi kapitány Suzana Lazovic pedig az Alba Fehérvár vezetőedzője.

Norvég futballszurkolók a kézilabda-vb-n (Forrás: X/GlimptRapport)

Érdekesség, hogy a labdarúgó BL-ben szerdán Borussia Dortmund–Bodö/Glimt találkozót rendeznek, sok norvég drukker pedig egy nappal korábban megérkezett, hogy szurkoljon a női kézilabda-válogatottnak. A norvég média arról számolt be, hogy Glimt-szurkolók hatalmas felfordulást okozott a Westfallenhallen lelátóján, de jó értelemben. A sárga szerelésbe öltözött drukkerek fel-le ugráltak, és számos saját Glimt-dalt elénekeltek. A norvég televíziós kemmettárok megjegyezték, hogy kézilabdameccsen ilyen hangerőt még akkor sem hallottak, amikor a norvég válogatott hazai pályán játszott!

Biztos norvég győzelem a vb negyeddöntőjében

Henny Reistad, a norvég válogatott nagy sztárja (Fotó: SASCHA SCHUERMANN / AFP)

A skandináv együttes 4-0-s kezdéssel indította a világbajnokság németországi részét lezáró találkozót, és a folytatásban is gyors gólokkal büntette a montenegróiak lassú visszarendeződését, így pedig röviddel az első félidő közepe után már hét találat volt az előnye (12-5). A játék képe a folytatásban sem változott, Norvégia már az első félidőben is többször kilenc góllal vezetett, a szünetben pedig nyolc találat volt az előnye, majd a fordulás után négy perc sem telt el, amikor 22-12-nél kialakult a tízgólos különbség. Előnyét a hajrában könnyedén tartotta a skandináv gárda és végül kilenc találattal kerekedett felül 32-23-ra. A mezőny legeredményesebbje Henny Reistad lett kilenc góljával. Az északiak ferencvárosi játékosa, Vilde Ingstad egyszer, a győri különítményéből Emilie Hövden háromszor, Kristine Breistöl kétszer, míg Veronica Kristiansen egyszer talált be. A montenegrói csapatában a két mosonmagyaróvári játékos, Andrijana Tatar és Katarina Dzaferovic nem szerzett gólt.

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott is bejutott a negyeddöntőbe, és szerdán 18 órától a társházigazda hollandok ellen, Rotterdamban harcolhatja ki a négy közé jutást.

Eredmények, negyeddöntő:

Németország–Brazília 30-23 (17-11)

Norvégia–Montenegró, Dortmund 32-23 (19-11)