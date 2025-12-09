Fair play? Reagált kínos kérdésünkre a magyarok elintézésére felesküdött holland kapitány

Erőt demonstrált Franciaország 26-23-as legyőzésével, s középdöntős csoportjának megnyerésével a holland női kézilabda-válogatott. Ugyanakkor a világbajnoki címvédő elleni siker azt jelenti, hogy Magyarország és az olimpiai és Európa-bajnok Norvégia ágára került a társházigazda, amelynek alig marad ideje regenerálódni a negyeddöntőre. Henrik Signell szövetségi kapitány optimistán nyilatkozott, amikor azt kérdeztük, elég lesz-e a franciákkal szembeni produkciójuk Klujber Katrinék ellen.

Henrik Signell egyelőre kizárólag a magyarok elleni negyeddöntővel foglalkozik. Fotó: AFP/Joe Klamar

– Remélem, hogy elég lesz! Nagyon elégedett vagyok a franciák elleni teljesítményünkkel. A védekezésünkkel különösen, és azzal szintén, hogy a kapusunk számos alkalommal kisegített bennünket.

Szerdán egy újabb valóban nagyon jó ellenféllel, Magyarországgal nézünk szembe. Kifejezetten közel állt hozzá, hogy legyőzze Dániát. Nekünk újra nyernünk kell, ahhoz pedig hasonlóan pontos játékra lesz szükségünk, mint Franciaországgal szemben

– reagált Henrik Signell, akit szembesítettünk vele, hogy elkerülték Dániát a negyeddöntőben, de a norvégok ágára jutottak.