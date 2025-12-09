női kézilabda vbHollandianegyeddöntőMagyarország

Fair play? Reagált kínos kérdésünkre a magyarok elintézésére felesküdött holland kapitány

Henrik Signell nagyon jó csapatnak tartja a magyar női kézilabda-válogatottat, amellyel az általa vezetett Hollandia a világbajnokság negyeddöntőjében találkozik szerda este. A szövetségi kapitány azt a teljesítményt várja Malesteinéktől, amivel hétfőn legyőzték a vb-címvédő franciákat. A svéd szakember szerint kétélű fegyver, hogy a Magyarországon légióskodók jól ismernek bennünket, mert ez fordítva is igaz. Henrik Signellt lapunk arról is megkérdezte, mennyire fair, hogy ők egy nappal kevesebbet pihenhetnek a sorsdöntő összecsapás előtt.

P.Fülöp Gábor
2025. 12. 09. 10:54
Henrik Signell INNSBRUCK - Coach Henrik Signell in action against Iceland during the first group match at the European Handball Championship. National coach Henrik Signell passed up the experienced Estavana Polman for the tournament. ANP RONALD HOOGENDOOR
Henrik Signell és csapata világbajnokveréssel hangolt a magyarok elleni negyeddöntőre Fotó: RONALD HOOGENDOORN Forrás: ANP MAG
Erőt demonstrált Franciaország 26-23-as legyőzésével, s középdöntős csoportjának megnyerésével a holland női kézilabda-válogatott. Ugyanakkor a világbajnoki címvédő elleni siker azt jelenti, hogy Magyarország és az olimpiai és Európa-bajnok Norvégia ágára került a társházigazda, amelynek alig marad ideje regenerálódni a negyeddöntőre. Henrik Signell szövetségi kapitány optimistán nyilatkozott, amikor azt kérdeztük, elég lesz-e a franciákkal szembeni produkciójuk Klujber Katrinék ellen.

Henrik Signell a női kézilabda-vb negyeddöntőjen Magyarország elleni vezeti Hollandiát
Henrik Signell egyelőre kizárólag a magyarok elleni negyeddöntővel foglalkozik. Fotó: AFP/Joe Klamar

– Remélem, hogy elég lesz! Nagyon elégedett vagyok a franciák elleni teljesítményünkkel. A védekezésünkkel különösen, és azzal szintén, hogy a kapusunk számos alkalommal kisegített bennünket. 

Szerdán egy újabb valóban nagyon jó ellenféllel, Magyarországgal nézünk szembe. Kifejezetten közel állt hozzá, hogy legyőzze Dániát. Nekünk újra nyernünk kell, ahhoz pedig hasonlóan pontos játékra lesz szükségünk, mint Franciaországgal szemben

 – reagált Henrik Signell, akit szembesítettünk vele, hogy elkerülték Dániát a negyeddöntőben, de a norvégok ágára jutottak.

– Az elődöntőre gondol? Hát, igen, tisztában voltunk az ágakkal, de ennek ellenére meg akartuk nyerni a középdöntős csoportunkat. Ez teljesen egyértelmű volt a számunkra. 

Nem igazán szabad az esetleges elődöntőről beszélni, amikor ahhoz előbb a magyar válogatotton kellene túljutnunk.

Mi csak erre koncentráltunk a franciák elleni csoportdöntő előtt és most is.

Henrik Signell
Fradisták egymást között: Klujber Katrin (balra) és Angela Malestein nem először fog egymás ellen játszani. Fotó: AFP/Aris Messinis

Henrik Signell nem panaszkodik

A holland–magyar összecsapás (szerda, 18.00, Rotterdam, tv: M4 Sport) azért is lesz pikáns, mert a társházigazdánál négy magyarországi (három győri és egy ferencvárosi) légiós is szerepel, azaz a felek jól ismerik egymást.

Ez egy kétoldalú helyzet: van néhány játékosunk, akik ismerik a magyarokat, s fordítva is igaz, ők is tudják, mire képesek a mieink. Nagy kérdés, melyik fél tud jobban felkészülni a másikból

– elmélkedett a 49 éves svéd szakember, akitől azt is megkérdeztük: mennyire sportszerű, hogy Magyarországnak két teljes szünnapja van, Hollandiának viszont csak egy a negyeddöntőt megelőzően. 

– Nehéz erről beszélni, mert a játékosaink elfáradtak a franciákkal vívott meccsen. 

Kis előnyt jelent Magyarországnak, hogy egy nappal többet pihenhet és készülhet, ám erős keretünk van. Tudjuk forgatni a játékosokat, azokat is bevethetjük, akik egy picit kevésbé fontos szerepet töltöttek be. Meglátjuk, hogyan alakul. Igyekszünk vigyázni rájuk, s remélem, készen állunk majd szerdán a magyarok elleni negyeddöntőre – mondta lapunknak Henrik Signell, Hollandia szövetségi kapitánya.

 

