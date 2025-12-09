Szándékos francia vereség? A hollandok jobban örülnek a magyaroknak ellenfélként

A mintegy kilencezer szurkolója buzdítását élvező Hollandia ellen egyetlen pillanatig sem tudott vezetni a női kézilabda-vb-n címvédő Franciaország, és a társházigazda végül háromgólos győzelemmel őrizte meg százszázalékos mérlegét. A hollandok így csoportelsőként jutottak a középdöntőből a negyeddöntőbe, ahol a dán helyett a magyar válogatott lesz az ellenfelük szintén Rotterdamban, szerdán 18 órától – a továbbjutó a kedd esti Norvégia–Montenegró találkozó győztesével vív meg a legjobb négy között. A hétfő esti rangadón az NB I-es légiósok közül a győri különítményből Bo van Wetering öt, Dione Housheer és Kelly Dulfer négy gólt szerzett a holland csapatban, akárcsak a ferencvárosi Angela Malestein. A túloldalon a győri Hatadou Sako 15 védéssel zárt, a büntetőket magabiztos kézzel értékesítő, debreceni Alicia Toublanc négyszer talált be, a Ferencvárost erősítő Orlane Kanor és a már magyar állampolgársággal is rendelkező esztergomi Emma Jacques nem volt eredményes.

A holland Yara Ten Holte kapus lett a Franciaország–Hollandia mérkőzés legjobb játékosa a női kézilabda-vb középdöntőjében (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Hollandia elkerülte Dániát, Franciaország pedig Norvégiát

– Nagyon jó érzés, őrületes ebben az arénában játszani a szurkolóink és családtagjaink előtt, nagyon büszke vagyok magunkra. Jól kezdtünk védekezésben és keményen dolgoztunk, csodás este volt.

Talán jó, hogy nem Dániával játszunk, már nagyon várjuk a negyeddöntőt

– értékelt az összecsapás után Housheer.

– Kemény mérkőzés volt, de ebben a fantasztikus csarnokban ezt tudtuk előre. Támadásban kicsit pontatlanok voltunk, nekik pedig jól teljesített a kapusuk, ez volt a mai fő problémánk. Védekezésben jók voltunk, de támadásban az elvárások alatt teljesítettünk – dicsérte Sako kollégáját, Yara ten Holtét, majd a szerdai ellenfelükről, Dániáról kérdezték a Győr kapusát. – Nem számít, kivel nézünk szembe. A lehető legjobban felkészülünk, nehéz mérkőzés lesz.

A dán TV2 úgy véli, a franciák szövetségi kapitánya szándékosan pihentette többet néhány kulcsjátékosát a hollandok ellen, hogy így elkerüljék a norvégokat az elődöntőben – persze Dániában azt remélik, hogy a címvédő el sem jut a legjobb négy közé. A franciákat irányító Sébastien Gardillou nyilatkozata is valamelyest ezen vádak igazságtartalmát erősítette meg, elmondása szerint ugyanis nekik az mindegy, hogy Dánia vagy Magyarország az ellenfél, hiszen mindkét gárda erős, arra viszont nem válaszolt, hogy egy körrel később Norvégia is mindegy lesz-e. Szerda estére kiderül, jól sakkoztak-e a címvédőnél.