A világbajnokot elkerülte, de így is gyilkos csata elé néz a magyar női kézilabda-válogatott

Nincs könnyű helyzetben a magyar női kézilabda-válogatott, amely a dánok ellen egy góllal elvesztett mérkőzés után szerdán este a házigazda hollandokkal játszik a női kézilabda-világbajnokság negyeddöntőjében. Gyilkos csata lesz ez egy borzalmasan nehéz ágon, mert a továbbjutó az elődöntőben a norvégokkal találkozik.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 4:45
A 2024-es párizsi olimpián sem a magyarok nyertek Hollandia ellen Fotó: ARIS MESSINIS Forrás: AFP
A világbajnok francia válogatott nem volt nagyon elkenődve attól, hogy hétfőn este viszonylag simán kikapott Hollandiától a középdöntő utolsó fordulójában. A franciák ezzel lekerültek a norvégok ágáról, amit cseppet sem bánnak. Mindkét csapat tisztában volt azzal, hogy a vesztes jobban járhat, a hazai pályán játszó hollandok viszont nem engedhették meg maguknak, hogy csak azért kikapjanak, mert nincs kedvük összecsapni a világ legjobb formájában lévő Norvégiával.

Hungary's right back #42 Katrin Klujber (L) is challenged by Netherlands' right wing #26 Angela Malestein during the Women's Preliminary Round Group B handball match between Hungary and Netherlands of the Paris 2024 Olympic Games, at the Paris South Arena in Paris, on August 3, 2024. (Photo by Aris MESSINIS / AFP)
Fotó: ARIS MESSINIS / AFP

Ez vár a magyar női kézilabda-válogatottra

A hétfő esti utolsó középdöntős meccs után kialakult a legjobb nyolc mezőnye, sokak szerint a világbajnokság most kezdődik igazán. Ebben van igazság. A pimf, senkit sem érdeklő mérkőzéseknek vége, innentől kezdve nincs több hibázási lehetőség az egyenes kieséses szakaszban. Nézzük akkor a negyeddöntő pontos menetrendjét.

  • December 9. kedd, 17.15: Németország–Brazília (Dortmund)
  • December 9. kedd 20.30: Norvégia–Montenegró (Dortmund)
  • December 10. szerda 18.00: Magyarország–Hollandia (Rotterdam)
  • December 10. szerda 21.00: Dánia–Franciaország (Rotterdam)

Ami az ágrajzot illeti, a német-brazil meccs továbbjutója az elődöntőben a dán-francia összecsapás győztesével játszik, 

míg a norvégok és a montenegróiak pároscsatájának nyertese találkozik a magyar és a holland negyeddöntő győztesével.

Mondanunk sem kell, hogy a lehetséges ellenfelek közül a második legnehezebb jutott Magyarországnak. A holland csapat akkor is nagyon erős lenne, ha nem élvezné a hazai pálya minden előnyét. Most viszont a világbajnokság végjátékát Rotterdamban rendezik meg. Ilyenkor mindenkinek a fejében ott motoszkál a gondolat, hogy üzletileg ez a vb akkor lenne sikeres, ha a hollandok jutnának be a legjobb négy közé. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy semmi esélyünk nincs, pusztán azt szerettük volna érzékeltetni, mennyire nehéz feladat előtt állnak a magyarok.

Mennyit számít az egy nap plusz pihenő?

Ezen a szinten sokat, s ez mindenképp a magyar válogatottnak kedvez. A mieink vasárnap este játszottak, a hollandok egy nappal később. Egy ennyire hosszú világbajnokságon minden perc szabadidő aranyat ér. Más kérdés, hogy vélhetően nem ez fog majd dönteni a két csapat között szerda este.

A holland válogatottal tétmérkőzésen legutóbb a 2024-es párizsi olimpián játszottunk, ahol 30-26-os vereséget szenvedtünk tőlük. A 2020-as dániai Eb-n, Koldingban 28-24-re nyertek ellenünk a hollandok. Két évvel korábban, a franciaországi Európa-bajnokságon sem mi vonultunk le győztesen, mert akkor 28-25-re kaptunk ki. 

Borzalmas emlék a 2010-es lillehammeri Eb-meccs. Akkor a holland csapat még nem volt ennyire erős, a 27-19-es vereség döbbenetes hatást keltett. 

Bármennyire is hihetetlen, világversenyen legutóbb 20 éve, a szentpétervári világbajnokságon győztük le Hollandiát 37-30-ra. Éppen itt lenne az ideje annak, hogy megmutassuk, mi vagyunk a jobbak. Kérdés, mennyi erő lesz a magyar csapatban és mennyire kell félni a rotterdami ellenszéltől? Amúgy barátságos meccsen a közelmúltban vertük meg őket: 2023. november 26-án Amelóban 34-32-re nyert Magyarország.

Éppen ez a 2023-as barátságos mérkőzés az, amely most a holland sportsajtó fókuszában szerepel. Nem véletlenül óvatosak a hollandok, azt mondják, hogy a magyar válogatott képes lehet meglepetést okozni. Ugyanakkor minden holland újság hétfőn este azt írta, sokkal jobb, hogy elkerülték a dánokat, akik ellen nem szerettek volna játszani a negyeddöntőben. A magyarokról héftőn este még nem esett sok szó a holland sajtóban. 

 

