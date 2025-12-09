A világbajnokot elkerülte, de így is gyilkos csata elé néz a magyar női kézilabda-válogatott

A világbajnok francia válogatott nem volt nagyon elkenődve attól, hogy hétfőn este viszonylag simán kikapott Hollandiától a középdöntő utolsó fordulójában. A franciák ezzel lekerültek a norvégok ágáról, amit cseppet sem bánnak. Mindkét csapat tisztában volt azzal, hogy a vesztes jobban járhat, a hazai pályán játszó hollandok viszont nem engedhették meg maguknak, hogy csak azért kikapjanak, mert nincs kedvük összecsapni a világ legjobb formájában lévő Norvégiával.

Ez vár a magyar női kézilabda-válogatottra

A hétfő esti utolsó középdöntős meccs után kialakult a legjobb nyolc mezőnye, sokak szerint a világbajnokság most kezdődik igazán. Ebben van igazság. A pimf, senkit sem érdeklő mérkőzéseknek vége, innentől kezdve nincs több hibázási lehetőség az egyenes kieséses szakaszban. Nézzük akkor a negyeddöntő pontos menetrendjét.

December 9. kedd, 17.15: Németország–Brazília (Dortmund)

December 9. kedd 20.30: Norvégia–Montenegró (Dortmund)

December 10. szerda 18.00: Magyarország–Hollandia (Rotterdam)

December 10. szerda 21.00: Dánia–Franciaország (Rotterdam)

Ami az ágrajzot illeti, a német-brazil meccs továbbjutója az elődöntőben a dán-francia összecsapás győztesével játszik,

míg a norvégok és a montenegróiak pároscsatájának nyertese találkozik a magyar és a holland negyeddöntő győztesével.

Mondanunk sem kell, hogy a lehetséges ellenfelek közül a második legnehezebb jutott Magyarországnak. A holland csapat akkor is nagyon erős lenne, ha nem élvezné a hazai pálya minden előnyét. Most viszont a világbajnokság végjátékát Rotterdamban rendezik meg. Ilyenkor mindenkinek a fejében ott motoszkál a gondolat, hogy üzletileg ez a vb akkor lenne sikeres, ha a hollandok jutnának be a legjobb négy közé. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy semmi esélyünk nincs, pusztán azt szerettük volna érzékeltetni, mennyire nehéz feladat előtt állnak a magyarok.

Mennyit számít az egy nap plusz pihenő?

Ezen a szinten sokat, s ez mindenképp a magyar válogatottnak kedvez. A mieink vasárnap este játszottak, a hollandok egy nappal később. Egy ennyire hosszú világbajnokságon minden perc szabadidő aranyat ér. Más kérdés, hogy vélhetően nem ez fog majd dönteni a két csapat között szerda este.